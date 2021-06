Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz erhält Auszeichnungen

Ludwigshafen. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen ist gleich doppelt beim Best of Content Marketing Award 2021 ausgezeichnet worden. Zum einen erhielt das Orchester bei einer Online-Verleihung am Donnerstag in München den Preis in der Kategorie „Corona-Kommunikation print“. Auch der erstmals vergebene Publikumspreis ging an die Staatsphilharmonie. Überzeugen konnte sie die Wähler mit dem Magazin „Liebes Publikum“ zum Thema Musik und Gesundheit.

Intendant Beat Fehlmann gab sich glücklich: „Gerade in dieser Krise hat die Musik einen ganz besonderen Stellenwert. Unser Magazin fängt das ein und macht eindrücklich klar, was ein Orchester auch in einer Zeit ohne Live-Konzerte für die Gesellschaft leisten kann.“ Die Staatsphilharmonie war die einzige Kulturinstitution unter den 31 verschiedenen Preisträgern aus fünf Ländern. Insgesamt wurde 57 Mal die Auszeichnung „Gold“ vergeben.

Mit konstant mehr als 600 Einreichungen ist der Best of Content Marketing Award der größte Wettbewerb für inhaltsgetriebene Unternehmenskommunikation in Europa. In der Jury finden sich rund 200 Fachleute aus den Bereichen Journalismus, Art Direction, Marketing und Unternehmenskommunikation zusammen.