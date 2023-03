Sprungbrett für Karriere

Der 24-jährige Tenor Laurence Kilsby aus England und der 33-jährige Tenor Tae Hwan Yun aus Südkorea sind die Sieger beim Wettbewerb des Heidelberger Frühlings „Das Lied“. Der zweimal vergebene erste Preis sei mit jeweils 12 500 Euro dotiert und verbunden mit mehreren Konzertauftritten, wie die Organisatoren am Montag in Heidelberg mitteilten. Die Klavierpartnerinnen waren Ella O Neill aus England und Dokyung Han aus Südkorea.

Der vom Juryvorsitzenden und Opernsänger Thomas Quasthoff gegründete Gesangswettbewerb zählt zu den wichtigsten weltweit und fand nach vier Jahren pandemiebedingter Pause zum dritten Mal in Heidelberg statt. Konzerte seien etwa in der Londoner Wigmore Hall, beim Festival Oxford Lieder oder in der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart geplant. Teil des Preises sei zudem eine professionelle Produktion in einem Rundfunkstudio. Der zweite Preis wurde nicht vergeben. Der dritte Preis in Höhe von 7500 Euro ging an die 33-jährige Sopranistin Alexandra Flood aus Australien. Bester Pianist des Wettbewerbs war den Angaben zufolge Yuhao Guo aus Deutschland, der ein Preisgeld von 5000 Euro erhielt. Der mit 2500 Euro dotierte Publikumspreis ging an Bariton Lars Conrad aus Deutschland. Beworben hatten sich 131 junge Sängerinnen und Sänger sowie Pianistinnen und Pianisten.

Der Heidelberger-Frühling-Wettbewerb „Das Lied“ wurde 2009 ins Leben gerufen. Seit 2017 wird der alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb vom Heidelberger-Frühling-Liedzentrum veranstaltet. epd