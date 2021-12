Spitzname gesucht

Von Thomas Groß

Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass diese Weinheimer Erfolgsautorin eine literarische Schwäche für Frauen hat, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Seitdem sie ihr eher spätes, aber sogleich sehr erfolgreiches Romandebüt vorgelegt hat, haben immer wieder solche Figuren in ihren Büchern eine Rolle gespielt. Und im jüngsten Roman, der vor knapp zehn Monaten erschien, trägt die in dieser Tradition stehende Figur nicht nur die Hauptrolle, sondern auch eine schwere Kindheit mit vielen Demütigungen mit sich herum. Leicht an Gewicht ist diese Frau auch nicht und schultert zudem einen schweren Beruf als Krankenpflegerin.

Sie hört zwar auf den Familiennamen Miesebach, doch Miesepetrigkeit ist ihre Sache dennoch nicht, und das obwohl, wie gesagt, sie eigentlich guten Grund dazu hätte. Doch sie weiß längst, dass das auch nichts bringt und hat sich für eine positive Einstellung zum Leben entschieden. Ihre aktuellen Arbeitsumstände sind vergleichsweise günstig; die zu umsorgende Arbeitgeberin ist nett und großzügig, die erwünschten Männerbekanntschaften pflegt die auf den Namen Lorina getaufte Frau auch, wenngleich ihre zeitweiligen Partner es nicht immer gut mit ihr meinen; es sind nämlich eher sogenannte Bratkartoffelbeziehungen.

Muss man eigens erwähnen, dass es auch in diesem Buch der auf eigenwillige Kriminalromane spezialisierten Autorin Tote gibt? Wohl kaum, ebenso wenig wie den Umstand, dass hier nicht eigentlich gemordet wird, sondern eher schon komisch und irgendwie verdient gestorben. Auch dieser Roman liefert einen Gegenentwurf zur Wirklichkeit. Gefragt ist hier aber nur nach dem Spitznamen der Hauptfigur.

Lorina Miesebach heißt sie, wie gesagt, eigentlich, man unterstellt ihr aber seit der Kindheit schon große Unbeholfenheit. Weil Lorinas Eltern und ihre große Schwester dafür wenig Verständnis aufbrachten und zudem gehässig waren, haben sie ihr den Spitznamen mit neun Buchstaben verpasst, nach dem wir hier und heute im Kulturrätsel suchen.