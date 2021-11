Sphinx-Allee in Luxor wieder offen

Mit einer aufwendig produzierten Show hat Ägypten die 3000 Jahre alte Sphinx-Allee zwischen zwei Tempeln in der Stadt Luxor wiedereröffnet. Bei dem Fernseh-Spektakel am Nil zogen am Donnerstagabend Hunderte Tänzer und kostümierte Schauspieler über die Allee, die von Sphinx-Statuen gesäumt wird. Die restaurierte Allee mache Luxor zum „größten Freiluftmuseum der Welt“, sagte Antikenminister Chalid al-Anani während der Zeremonie.

Die Parade ist die zweite Show dieser Art innerhalb eines Jahres. Im April wurden die Mumien von 22 Pharaonen in Kairo in ein neues Museum verlegt. Wie im April nahm diesmal auch Präsident Abdel Fattah al-Sisi teil. Zuschauer etwa auf der Straße waren nicht zugelassen. dpa