Die Corona-Pandemie hat die Kultur ins Mark getroffen. Viele Strukturen scheinen nicht krisenfest. Mit veränderten Eckpfeilern in Bund, Ländern und Kommunen will die SPD der Kultur Stand verschaffen. Sie will die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern und das komplizierte Verhältnis von Bund, Ländern und Kommunen mit einem „kooperativen Kulturföderalismus“ neu beleben. Das sieht ein Konzept „Kultur stärken!“ vor, das der Parteivorstand verabschiedet hat. Entstanden ist das Konzept unter Federführung des Vorsitzenden des Kulturforums der Sozialdemokratie, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda.

Die SPD will zudem einen „Zukunftsdialog Kultur“ organisieren. Künstlerinnen und Künstler sollen etwa durch Mindestgagen oder Ausstellungshonorare besser finanziell gesichert werden. Auch die sozialen Sicherungssysteme sollen weiter geöffnet werden. Für mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit soll die Besetzung von Jurys und Gremien quotiert werden. dpa