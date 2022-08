Sounds aus Afrika und der Ukraine

Planet Ears geht in die dritte Runde: Das Festival für weltweite Gegenwartskultur lockt das Publikum vom 15. bis 25. September mit Konzerten und Symposien vor und in die Alten Feuerwache sowie Open Air auf die Neckarwiese. Mit einem vielseitigen Programm laden die Macher – die Alte Feuerwache und das Kulturamt Mannheim – die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, gängige Hörgewohnheiten über Bord zu werfen. In Künstlergesprächen, Filmen und Diskussionsrunden, die gemeinsam mit der audiovisuellen Galerie Norient aus Bern kuratiert wurden, soll das Festival so zur Plattform für aktuelle Debatten werden sowie Einblicke in globale Musikströmungen bieten, heißt es in der Mitteilung. Man wolle „einen Raum schaffen, um genau hinzuhören, welche Strömungen gerade in der internationalen Musikszene zusammenfließen, welche neuen Phänomene sich auftun“, sagt Sören Gerhold, Geschäftsführer der Alten Feuerwache Mannheim, laut Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rappt in ihrer Muttersprache Ukrainisch: Alyona Alyona. © Dobrev Alexnadr

Gespräche über Musik

Bei insgesamt zwölf Live-Konzerten kann das Publikum unter anderem Hip-Hop, Pop, Clubsounds, Crossover, Improvisation oder experimentelle Noise-Orgien aus der Ukraine, Südafrika oder Ghana erleben. Mit dabei sind etwa die ukrainische Rapperin Alyona Alyona, die in ihrem Heimatland innerhalb kurzer Zeit eine große Fangemeinde versammelt hat, die israelische Band Yemen Blues, das multinationale Neo-Soul-Quartett Seba Kaapstad sowie die südafrikanische Band Bantu Continua Uhuru Consciousness, kurz BCUC. Im Rahmen von drei Symposien, drei Gesprächsrunden und einem Filmabend wird unter anderem über Kuration und Anti-Rassismus bei globalen Musikfestivals, Frauen in der Avantgarde oder die Rolle von Musik im interkulturellen Austausch gesprochen.

Der Eintritt zu allen Symposien sowie einigen Konzerten ist frei. Karten für die kostenpflichtigen Konzerte und das komplette Programm gibt es unter planet-ears.com. red