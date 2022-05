„Songhelden“ blickt hinter Hit-Kulissen

Es versetzt einen in neugierige Aufregung, den Trailer zur Video-Reihe „Songhelden“ anzusehen. Ein bisschen fühlt es sich an, als würde hier eine Tür aufgetan, die sonst stets geschlossen und mit einem „Nicht stören“-Schild behangen ist. Dahinter: die geheimen Denkstuben und Wunderkammern der populären Musik, in denen jene Lieder entstehen, die von den Stars ins Rampenlicht getragen – und dort zu Hits werden.

„Songhelden“ ist ein neues Talk-Format, in dem zunächst acht Profi-Songwriter und eine Profi-Songwriterin auf YouTube vorgestellt werden. Sie alle haben Texte geschrieben und Stücke komponiert, die mit Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet worden sind, in den verschiedensten Genres und für die verschiedensten Künstler: Von Unheilig („Geboren um zu leben“) über Laith Al-Deen zu Wincent Weiss, von Max Giesinger über Tim Bendzko zu Beyond the Black, von Helene Fischer über Andrea Berg zu Roland Kaiser spannt sich die kreative Bandbreite dieser Musikschöpfer.

Vom erfolgreichen Hit-Produzenten zum Talkmaster Songschreiberin und die Songschreiber, die an den „Songhelden"-Talks teilgenommen haben: Ela Steinmetz, Henning Verlage, Basti Becks, Tobi Reitz, Peter Jordan, Chris Harms, Quarterhead, The Ironix, Hannes Braun. Antonio (Toni) Berardi wurde 1973 in Weinheim geboren, seit 2012 lebt er in Mannheim. Seit 1996 arbeitet er als Komponist, Songschreiber und Produzent. Er gibt zudem Workshops und Songwriter-Coachings. Bislang wirkte er an über 100 veröffentlichten Titel mit, die auch international erfolgreich waren und mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen erhielten. Ebenso produzierte er auch Werbemusik und Musik für TV-Sendungen wie „The Dome", oder „Fame Academy".

Der Mann, der mit den neun Fachleuten spricht, der sich das alles ausgedacht, aufgenommen und produziert hat, ist selbst einer von ihnen – ein sehr erfolgreicher Songautor, der in Mannheim lebt: Toni (eigentlich: Antonio) Berardi. In seinem seinerseits beeindruckenden Portfolio finden sich unter anderem Santianos „Bis ans Ende der Welt“, Ben Zuckers „Wer sagt das?!“ oder BeFours „Bye, Bye, Baby“ – Stücke, die allesamt bis an die Spitze der Charts vorstießen.

Auch „Back To You“ von den Söhnen Mannheims, erschienen auf deren 2014er-Album „ElyZion“, stammt aus seiner Feder. „Witzigerweise hat sich das ergeben, als ich plötzlich nach Mannheim gezogen bin“, erzählt der gebürtige Weinheimer, der vor diesem Ortswechsel auch eine Zeit lang in London gelebt hatte.

Vor fast einem Jahr hatte er diese Idee, „es wäre doch man super, wenn die Leute hinter den Kulissen zu Wort kommen.“ Mit einigen seiner Gesprächspartner hat er bereits zusammengearbeitet, „aber es entstand dann relativ schnell die Dynamik, dass ich mit Leuten zu tun hatte, die ich vorher noch nie gesehen hatte“, berichtet er. Und bei den einen wie den anderen stieß er mit seinem Projekt auf überaus positive Resonanz. Und auch für ihn selbst war das eine anregende Erfahrung: „Ich lerne ja auch unglaublich viel dabei“, sagt Berardi.

Die neun verschiedenen Talks hat er in zehn- bis 15-minütige thematische Einheiten eingeteilt, etwa: „Wie war es, in Lateinamerika Gold zu bekommen oder wie war es mit Roland Kaiser zu schreiben oder welche Tipps hat man für Newcomer?“, erläutert er.

Zunächst sollen in dieser Woche (ab 23. Mai) drei bis vier der Talk-Ausschnitte mit verschiedenen Songwritern veröffentlicht, dann wöchentlich neues Material hinzugefügt werden. Zudem plant er, gegen Ende des Sommers die kompletten Talks als Podcasts zu veröffentlichen, die dann zwischen 50 Minuten und eineinhalb Stunden dauern werden.

Aber wie ist der Gastgeber dieser Gespräche selbst zu seinem Beruf gekommen? Während seiner Studienzeit hatte er zwei, drei Bands und schrieb viele Songs wie er erzählt – freilich ohne damals zu wissen, „dass man damit ja auch wirklich Geld verdient über die GEMA“, blickt Berardi zurück. Durch eine dieser Bands sei er auch in ein Charts-Studio gekommen.

Besagtes Studium war übrigens das des Bauingenieurwesens („Da gab’s so was wie die Popakademie noch gar nicht“, merkt er launig an). Berardi sollte jedoch nie in diesem Bereich arbeiten, sondern direkt ins Songschreiber-Metier wechseln, um dann nach einem Jahr zu sich selbst zu sagen, „okay, das wäre doch total cool, mal einen Sommerhit zu haben.“

Auch Schlager im Repertoire

Ein Vorsatz mit Folgen: Zusammen mit zwei Produzenten aus Flensburg „haben wir uns einen Spaß daraus gemacht und haben nach dem zweiten Anlauf wirklich einen Sommerhit gehabt“, erinnert er sich lachend: „The Rigga-Ding-Dong-Song“ für die Band Passion Fruit. Es war seine die erste Gold-Single und mithin „der eigentlich wirkliche Startschuss“, fügt Berardi hinzu. „Es ging dann Schlag auf Schlag“. Wobei der Songautor Genre-Übergreifend schreibt, von Pop zu Folk, von Rock bis Metal.

Schlager war auch schon dabei, fügt der Wahl-Mannheimer hinzu, dem man sehr gern beim Erzählen zuhört – und dabei umso gespannter wird auf die Geschichten der anderen „Songhelden“.