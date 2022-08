Sommerbühne: Rainbow Sessin zum Abschluss

Eine zirpende Querflötenmelodie huscht durch die Boxen - und fängt die Atmosphäre dieses heißen Sommerabends an der Alten Feuerwache ein wie Papageno. Denn zwischen kessen Vogellauten und spielerischen Tonleitern verheißt diese kleine Sequenz vor allem: Freude. Und die kostet Zacharias Zschenderlein an seinem Instrument so gekonnt aus, dass er sein Publikum kurzerhand in geloopter

...