Gerade ist die neue Single „Am andern Ende der Welt“ erschienen, schon steht die nächste Veröffentlichung aus dem Söhne-Mannheims-Universum in den Startlöchern: Am 17. Dezember erscheint auf allen gängigen Digitalkanälen die EP „Piano – Live@Capitol“. EP steht für Extended Play und ist ein Mittelding aus Single und LP. Das bedeutet in diesem Fall sechs Stücke und mehr als 30 Minuten Musik. Es

...