Mannheim. Das Söhne Mannheims Jazz Department will am 20. November sein Mannheim-Debüt im Capitol geben. Das hat der Ableger der Söhne Mannheims am Mittwochabend mitgeteilt. Demnach gibt es für die Webseite des Jazz Departments noch Tickets für das Heimdebüt.

Das Ensemble besteht aus fünf festen Mitgliedern. Neben Bassist Edward Maclean und Sänger Michael Klimas komplettieren Gitarrist Kosho, Schlagzeuger Ralf Gustke und Sängerin Phalleé die Formation.