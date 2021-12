Dass in Musikvideos getanzt wird, ist uns vertraut, fast schon gesetzt. Sicher denken wir da eher an Shakira-Glamour, Helene-Fischer-Hochglanz oder Madonna-Großbild. Die perfekte Show, jeder Kick, jeder Hüftschwung, jedes Härchen, jeder Schnitt sitzt. An Ballett denkt man eher weniger. In ruhigen Song-Gefilden kommt zur ästhetisch-emotionalen Abpufferung zwar immer mal wieder eine Tänzerin

...