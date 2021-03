Kultur/Metropolregion. Joachim Schulz

Alte Wollfabrik Schwetzingen

Wir werden natürlich alles versuchen die Alte Wollfabrik über die Corona-Krise zu retten! Es ist enorm schwierig, da die finanziellen Hilfen sehr langsam kommen was sehr stressig ist. Die Wollfabrik wurde 2019 komplett saniert und dann hat uns der Lockdown im März 2020 leider voll getroffen. Da wir eine GmbH sind, bekommen wir weder Spenden noch andere öffentliche Hilfen, insofern ist es für mich ein finanzieller Kraftakt. Wir gehen davon aus, dass wir erst Mitte September 2021 wieder öffnen können, damit es auch wirtschaftlich Sinn macht. Ich würde mir mehr Unterstützung von der Öffentlichkeit und auch unsere Kunden wünschen!

Erdmann Lange

Atlantis/Odeon, Mannheim

Für die Kinobranche wäre nach der langen Durststrecke das Allerwichtigste, dass es nicht zu einem Flickenteppich an Öffnungen kommt und erst recht nicht zu einem Hin und Her von Öffnungen und Schließungen. Filmstarts müssen vorbereitet werden, Programme kuratiert – das geht nicht von jetzt auf gleich. Leider lassen die jüngsten Beschlüsse der Politik genau das Gegenteil erwarten, wenn von Kreis zu Kreis je nach Inzidenz entschieden wird. Im Herbst war man zu entscheidungsschwach für einen konsequenten Lockdown, der Infektionsketten wieder beherrschbar gemacht hätte – das bezahlen wir alle jetzt mit einer ewigen Hängepartie. Man kann nur hoffen, dass es nun zügiger vorangeht mit den Impfungen. Wir haben die Krise bis jetzt auch dank der Kulanz unserer Vermieter und der Hilfsbereitschaft unseres Publikums überstanden. November- und Dezemberhilfe sind soeben erst bei uns eingegangen, das lässt erst mal aufatmen. Wir werden aber im Laufe des Jahres auf weitere Unterstützung angewiesen sein – auch und gerade, wenn der Betrieb weitergeht, aber unter starke Einschränkungen so wie im Sommer 2020. Damals haben wir monatelang wegen der Auflagen und Kapazitätsbeschränkungen keinen einzigen Euro verdient – bis zum erneuten Lockdown.

Ralf Kokemüller

BB Promotion Mannheim

Wir werden die Corona-Krise überleben – mit Hilfe unserer Gesellschafter und des Kurzarbeitergelds. Die Hoffnung auf Besserung besteht darin, dass das Geschäft wieder anspringt. Wir hoffen auf den Herbst oder Spätherbst und denken, dass es dann einen großen Hunger auf Kultur und Veranstaltungen gibt.

Boris Stijelja

Boulevard Deidesheim

„Das Boulevardtheater Deidesheim überlebt, aber dazu brauchen wir einen sehr langen Atem!“, sagt Theaterleiter und Schauspieler Boris Stijelja. Schon ab Juni bis Oktober 2020 habe man vor den wenigen zulässigen Zuschauern gespielt. Dies war möglich, weil das ganze Team auf Gage beziehungsweise Honorare verzichtet habe – doch das könne keine Dauerlösung sein, betont er. Nun habe man versucht, „dass wir uns neu entdecken“, wie er auf die im Internet angebotenen Streams „Sliwowitz im Schoppeglas“ mit Tim Poschmann verweist. „Da wir ohne Förderung arbeiten, waren wir immer sehr kreativ und in der Not erfinderisch, so wie jetzt“, meint Stijelja. Das regelmäßig gegen Bezahlung angebotene Theater per Internet habe „zum Glück sehr viel Erfolg, pro Stream über 1500 zahlende Zuschauer, und dies hält uns am Leben“, freut sich der Theaterchef.

Bernhard Kreiter

Brandherd-Konzertreihe Mannheim

Zum einen habe ich Glück; da ich nicht hauptberuflich Konzertveranstalter bin, bin ich wirtschaftlich nur wenig betroffen. Ich muss keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen und die Veranstaltungsräume im Alten Volksbad (Geschichtswerkstatt Altes Volksbad) werden uns von der Stadt kostenfrei überlassen. Der Veranstaltungsbetrieb ist seit März 2020 stillgelegt. Die Räume im Alten Volksbad sind so klein, dass da (leider) bis auf weiteres keine Veranstaltungen stattfinden können. Derzeit plane ich vier Konzerte in Mannheim im Herzogenriedpark in der Konzertmuschel, mit lokalen Bands - toi, toi, toi!!!.

Die Tourneen mit internationalen Künstlern verschieben sich immer wieder, da keinerlei Planungssicherheit herrscht, jetzt nach 2022! So plane ich derzeit auch, da die Sicherheit des Publikums, der Musikerinnen und Helfer vorrangig ist. Es ist alles sehr traurig, was man tun kann ist abwarten oder die ein oder andere Outdoor-Option auftun. Was besonders schade ist, dass gerade die Kulturförderung für die freie Szene vom Kulturamt gut und unkompliziert anläuft. Leider hat man als Veranstalter derzeit nicht die Möglichkeit das Geld einzusetzen. Doch das kommt.

Thorsten Riehle

Capitol Mannheim

Die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Hilfsgelder kommen bei uns an. Alle Überbrückungshilfen, zusätzlich dazu die Hilfsangebote der Stadt Mannheim, führen dazu, dass wir unsere Kosten decken können. Das Kurzarbeitergeld hat dazu geführt, dass es keine Entlassungen gab. Zusätzlich hilft uns das Programm „Neustart Kultur“ dabei, uns auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorzubereiten. Ich weiß aber, dass wir damit nicht unbedingt das abbilden, was vor allen Dingen Soloselbständige und kleinere Häuser derzeit erleben. Insofern habe ich große Bedenken, dass ein Teil der kulturellen Vielfalt verloren geht. Das wäre eine dramatische Entwicklung, die unbedingt verhindert werden muss.

Frank Noreiks

Cinemaxx/Cineplex Mannheim

Im Moment fehlt uns schlicht und ergreifend eine Eröffnungsperspektive. Es gibt weder einen möglichen Eröffnungstermin, noch kennen wir die Voraussetzungen für eine Eröffnung. Da es wohl keine bundesweit einheitliche Eröffnung der Kinos geben wird, legt dies das Geschäft der Filmverleiher lahm und es wird keine neuen Filme auf dem Markt geben. Wir sehen noch eine ungewisse Zeit, auch mit Blick auf die Überbrückungshilfe 3. Wenn erst einmal alles überstanden ist, gehen wir von einer langsamen Normalisierung aus. Die Menschen wollen raus aus dem Haus und sich mit Freunden treffen. Streaming-Dienste werden dies nicht verhindern.

Annette Dorothea Weber

Community Art Center Mannheim

Um unser Überleben als Institution machen wir uns vor allem nach der Corona-Krise große Sorgen. Zur Zeit gibt es einzelne Programme des Bundes, und auch vom Land, für künstlerische Projekte in der Krisenzeit. Aber spätestens in einem Jahr, so befürchten wir, werden Einsparungen die Land und Kommune sicher vornehmen wollen, zu Lasten der Freien Kunstszene gehen. Hier wird immer zuerst gespart. Für uns wäre das existentiell bedrohlich, da uns zudem noch Förderungen von Stiftungen fehlen werden. Wir wünschten, dass in Krisenzeiten die Kunst und Kulturszene umso mehr wertgeschätzt wird, da wir wichtige Orte der Begegnung sind, in denen Zugehörigkeit und Gemeinschaft gelebt wird und wo Zukunftsvisionen für unsere Gesellschaft entwickelt werden. Leider wurden wir in dieser Corona Zeit etwas ernüchtert, ob Politik und Gesellschaft diese Werte auch erkennt.

Timo Kumpf

Delta Konzerte Mannheim, Maifeld Derby, Zeltfestival, regionale Shows

Für Delta Konzerte sah es 2020 noch sehr düster aus: Kurz vor wirtschaftlich sehr wichtigen Konzerten wurde dichtgemacht und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten unmittelbar in Kurzarbeit geschickt werden. Obwohl mit Verschiebungen und sonstigen Abwicklungen seitdem jede Menge zu tun ist. Es gab viel Arbeit und nur noch mich als gesellschaftenden Geschäftsführer. Ein halbes Jahr lang gab es nix Gutes zu vermelden. Die November/Dezemberhilfen hatten dann erste positive Effekte. Sehr gut finde ich das Programm Neustart. Kultur, welches die Planungen am Comeback, egal in welcher Form, auch wieder möglich macht. Wir planen für den Sommer 21 bis zu 50 Corona-konforme Konzerte. Damit kann ich meinen Mitarbeiterinnen, Partner und auch den Besucherinnen zumindest wieder eine Perspektive geben. Das gibt derzeit viel Hoffnung. Ich hoffe dass wir das Jahr 2021 damit überstehen und 2022 wieder zurück zur Realität kommen.

Denins Gissel

Demi Promotion Hirschberg, regionale Open Airs

Generell können wir sagen – wir werden die Corona-Krise überleben. Finanziell gesehen ist der Schaden natürlich immens und auch nicht aufholbar. Seit einem Jahr im ausgesprochenen Berufsverbot - das frühstückt man nicht mal eben so einfach ab. Die wirtschaftlichen Hilfen der Politik sind für alle krisenbetroffenen Unternehmen von existenzieller Bedeutung. Wie sich eine Rückkehr zur Normalität gestalten wird, vor allem wie schnell dies funktionieren kann, wird maßgeblich von der Impfgeschwindigkeit abhängen und gerade hier gibt es noch massive Defizite, wie wir aktuell sehen. Auch wie schnell die Menschen zu ihrem früheren, gewohnten Konsum- und Kaufverhalten zurückkehren werden, wird für unsere Branche eine entscheidende Rolle spielen. Trotzdem sind wir optimistisch und blicken positiv in die Zukunft.

Daria Holme

EinTanzHaus Mannheim

Das EinTanzHaus ist in der privilegierten Situation, als Spielstätte durch die institutionelle Förderung abgesichert zu sein. Sowohl die Förderung der Stadt Mannheim als auch unsere TanzPakt-Förderungen sichern den Betrieb. Um auch die freischaffenden Künstler*innen in dieser Zeit zu unterstützen, haben wir verschiedene Programme gestartet und auch, unter anderem die von Land und Bund aufgelegten Sofortprogramme in Anspruch genommen und können uns aktuell nicht beklagen. Sorgen bereitet mir eher, wie sich die Förderlandschaft in den nächsten Jahren, nach der Krise, verändern wird. Unsere Hoffnung aktuell ist, dass wir bald wieder Publikum ins Haus lassen dürfen. Wir sehnen uns, wie alle, danach, wieder spielen zu können und uns wieder begegnen zu können. Der Lockdown hat uns, neben der doch vielen Arbeit die damit einherging, auch Raum gegeben, mit etwas Abstand über Dinge nachzudenken, unsere eigenen Strukturen zu überprüfen, miteinander ins Gespräch zu kommen, uns in verschiedene Richtungen zu vernetzen und auszutauschen. Langfristig wünsche ich mir, dass sich all diese Gespräche und Vernetzungen der letzten Monate, all die Gedanken zu ''wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, wie solidarisch ist unsere Gesellschaft, welchen Stellenwert und welchen Auftrag hat die Kultur, für wen machen wir dies oder jenes''.…. weitergeführt werden – dass wir es wirklich schaffen, aus dieser Zeit für die Zukunft zu lernen. Ich wünsche mir, dass wir verändert aus der Krise kommen. Eben nicht zurück zur Normalität, sondern weiter in eine veränderte Zeit. Die Situation ist ja für alle Menschen nicht leicht. Es ist gut, sich immer wieder miteinander auszutauschen – auch über Sparten und Wirkungsbereiche hinweg, unsere ''Blasen'' zu verlassen, um gemeinsam weiterzudenken.

Holger Ohm

Freilichtbühne Mannheim

Holger Ohm, Vorsitzender der Freilichtbühne Mannheim, beziffert den Verlust durch die Absage der kompletten Spielzeit 2020 auf eine „mittlere fünfstellige Höhe“. Den finanziellen Kollaps habe der Trägerverein des Amateurtheater-Ensembles nur durch Rückgriff auf Einlagen für künftige Projekte verhindern können, die nun – wie der Bau eines Trainingszentrums zur theaterpädagogischen Früherziehung – „weit über das Ende der Pandemie hinaus“ zurückgestellt werden müssten. Das Verbot auch der gesamten Probenarbeit „benachteiligt uns erheblich und wird dazu führen, dass wir auch nach Ende des zweiten Lockdowns nicht wie andere Theater gleich an den Start gehen können“, so Ohm. „Wir hatten ein funktionierendes Hygienekonzept“, beklagt er und hätte sich von der Landesregierung „mehr Differenzierung und Verständnis für die Breitenkultur“ gewünscht, so der Vorsitzende.

Sidney Corbett

Gesellschaft für Neue Musik

Die Gesellschaft für Neue Musik Mannheim, als Konzertveranstalter, ist natürlich wie alle kulturelle Einrichtungen stark von der Covid19 Pandemie betroffen, jedoch war es uns gelungen, im Jahr 2020 bis auf ein eigenes Konzert und eine Kooperation mit dem NTM alle Konzerte auf irgendeiner Weise durchzuführen, sei es durch eine professionelle Verfilmung die wir veröffentlicht haben, sei es durch kreative Umprogrammierung und/oder räumliche Verlegung der Konzerte. Für das Jahr 2021 sind wir gezwungen, wieder unserem Programm anzupassen, haben unsere lange geplante Biennale vom Februar auf Ende Juni verschoben und die Konzerte im März und April in den Oktober verlegt. Wir hoffen, dass wir in der neue Gestalt das Konzertjahr werden durchführen können, dafür sind wir aber auf die gute Zusammenarbeiten mit unseren Partnern, wie das REM, Zeitraumexit, dem NTM und dem SWR weiterhin angewiesen, die allesamt sehr flexibel und kooperativ mit uns nach gute Lösungen gesucht haben. Allgemein, also gesellschaftlich gesehen, hat aber die Kultur, d.h. Musik, Theater, Tanz, Museen, aber auch Klubs und andere Kulturformen eine Art “Nieren-Funktion”, ist ein Entgiftungsorgan für unsere Gesellschaft und wir alle können ein steigenden Pegel an soziale Verrohung wahrnehmen, insofern ist es sehr wichtig, dass wir auch und gerade für die Kultur gute und tragfähige Konzepte finden, damit die Menschen wieder Zugang zur Kultur haben. Das erwarte ich von der Politik.

Martin Simon

IG Jazz Rhein-Neckar

Die IG Jazz Rhein Neckar e.V. wird die Corona Pandemie überleben. Nicht allein wegen der Förderung des Kulturamtes der Stadt Mannheim und des Regierungspräsidiums Karlsruhe, für die wir sehr dankbar sind. Die Durchführung und Organisation von Konzerten gestaltet sich allerdings schwierig, da es keine Planungssicherheit oder zumindest eine zielgerichtete Öffnungsperspektiven für Kulturbetriebe gibt. Sorgen machen wir uns um unsere Mitglieder und alle Kulturschaffende, die sich nun seit einem Jahr über Wasser halten müssen. Manche haben Hilfen vom Staat bekommen, müssen diese nun möglicherweise zurückzahlen. Andere haben, trotz Antrag gar keine Hilfen bekommen. Weitere wurden in die Arbeitslosigkeit gedrängt. Wir Deutschen bezeichnen uns gerne als Kulturnation. Das sehen die Kulturschaffenden im Moment eher anders.

Claus Meissner

Kammermusikverein Mannheim

Der Kammermusikverein Mannheim lebt noch und ist, obwohl das letzte Konzert am 19. Februar 2020 stattgefunden hat, weiter aktiv. Die ursprüngliche Planung 2020/21, die im März 2020 bereits komplett "stand", ist in toto abgesagt und punktgenau (auch mit den entsprechenden Daten) auf 2021/2022 verlegt worden. Stattihrer hatten wir für den Corona-Winter einen Beethoven-Zyklus mit sechs Konzerten im November, Dezember, Januar, Februar, März und Mai geplant. Fünf dieser Konzerte mussten abgesagt werden und sind jetzt in einem Plan B vom 11. April bis zum 27. Juni jeweils als Doppelveranstaltungen an Sonntagen im Anna-Reiss-Saal vorgesehen. Ein Plan mit den Daten, den Ensembles und Solisten und den Programmen liegt bei. Um auf Ihre Fragen einzugehen: Der Kammermusikverein wird die Krise mit Hilfe der Stadt Mannheim (regulärer Jahreszuschuss),einiger Spender und Sponsoren und seiner Abonnenten wohlüberleben, die für die Konzerte 2020/21 ihre Abos erworben und bezahlt haben, obwohl nicht sicher ist, ob wir die Gegenleistung erbringen können - das steht auch für die Planung April, Mai und Juni noch in den Sternen. Falls es im Frühjahr wieder zu Absagen kommt, versuchen wir den Abonnenten einige der geplanten Konzerte digital zu vermitteln. Die Saison 2021/22 hoffen wir wieder einigermaßen "normal" über die Bühne zu bringen. Ich schicke Ihnen zu Ihrer Information das vorgesehene Gesamtprogramm einmal mit, bitte aber darum, es noch nicht zu veröffentlichen, sondern damit zuzuwarten, bis einigermaßen sicher prognostiziert werden kann, dass die Konzerte im Winter 2021/22 tatsächlich stattfinden können.

Dominic Mayr

Klangforum Heidelberg

„Die Geschäftsstelle des Klang Forum Heidelberg ist durch die Grundförderung abgesichert - unser Büro wird die Krise also theoretisch überstehen. Was aber mit „unseren“ freien Musikerinnen und Musiker währenddessen passiert, ist leider noch nicht abzusehen. Natürlich versuchen wir durch digitale Projekte, Aufnahmen und Streaming-Konzerte diese Kolleginnen und Kollegen zu beschäftigen, aber leider fehlen uns genau dafür die Mittel um dies im gewohnten Umfang realisieren zu können, da sämtliche Einnahmen aktuell weggebrochen sind. Auf Grund unserer Struktur und Größe sind wir leider auch durch fast alle potenziellen Förderprogramme des Bundes gefallen, was mir insbesondere für unserer Musikerinnen und Musiker wahnsinnig leid tut.“

Wolfgang Schmitter

Klapsmühl‘ am Rathaus Mannheim

Wir als Theater Klapsmühl‘ am Rathaus haben in unserem fast 40-jährigen Bestehen schon manche Krise überwunden und wir gehen davon aus, dass wir spätestens zu Beginn der Spielzeit 21/22 im September unser Haus mit einem unter Umständen noch eingeschränkten Spielplan wieder öffnen können. Wenn es die Inzidenzzahlen zulassen, sind auch schon Vorstellungen ab dem 30. April geplant. Wenn auch spät, haben wir finanzielle Zuwendungen bekommen, die den Erhalt der Spielstätte bis Ende 21 sicherstellen. Wir gehen davon aus, dass nach einer Durchimpfung der Bevölkerung wieder ein normaler Spielbetrieb möglich sein wird. Natürlich können wir nicht beantworten, wie dieses Angebot dann von den Zuschauern angenommen wird. In absehbarer Zeit werden im Zuschauersaal noch einen Virenfilter einbauen lassen. Zudem sind für dieses Jahr, außer den Gastspielen, auch noch zwei Eigenproduktionen geplant.

Roger Back

Kulturfenster Heidelberg, Kleinkunstbühne

Wir haben das große Glück, als anerkanntes soziokulturelles Zentrum, neben weiteren in Heidelberg und Mannheim, eine Förderung durch Stadt und Land zu bekommen. Diese bleibt auch, trotz Corona und Veranstaltungsausfällen, erhalten. Wir sind zusätzlich ein kultureller Bildungsträger mit vielen kulturpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche und haben seit letztem Jahr viele der Angebote zumindest online aufrecht erhalten können, beziehungsweise neue, der Situation angepasste Angebotsformen entwickelt. Aktuell sind wir im Bühnenbereich mit Livestreams aktiv. Auch im Bereich Kindertheater. Dies war, neben der Motivation etwas Bühnenatmosphäre unseren vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser kulturtrockenen Zeit zu vermitteln, auch die Überlegung eine Form zu finden um Künstlerinnen und Künstlern adäquat bezahlte Auftritte zu ermöglichen.

Ute Mocker

Kulturhaus Käfertal, Mannheim

Ein fünfstelliges Minus meldet Ute Mocker vom Kulturhaus Käfertal. Nach zweijähriger Generalsanierung gibt es keine Vergleichsmonate. Deshalb konnte sie keinen Antrag auf Hilfe beim Bund stellen und hofft nun auf einen Zuschuss der Stadt. Sie verweist aber darauf, dass sie nie aufgegeben hat - Sofakonzerte, Online Kurse im Jugendkulturbereich, kleine Konzerte und Workshops im Stempelpark, im Kulturhaus und dem Younity Studio in Benjamin Franklin Village fanden weiter statt, und wegen des fundierten Hygienekonzepts und entsprechenden Lüftungsanlagen könne man immerhin Räume für Prüfungen der DHBW und der Unimedizin sowie Versteigerungen des Amtsgericht vermieten. Sie plant für das zweite Halbjahr viele Veranstaltungen und hat auch Mietanfragen, "aber niemand weiß, ob die auch zu realisieren sind", bedauert sie. In der Zwischenzeit mache sich das Kulturhausteam fit im Bereich soziale Medien, Streaming und Online Meetings. "Das Haus als Location wird sicher überleben, aber die Fortsetzung der Kultur- und Jugendarbeit wird, trotz Anträgen auf Projektförderung von Monat zu Monat schwieriger", so Ute Mocker: "Unterstützung ist dringend nötig!"