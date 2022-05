Es ist wirklich noch recht neu, das Neue Mannheimer Orchester. Und gegründet wurde es 2016 keineswegs in Mannheim, sondern in den Niederlanden, in Den Haag: um sich den Geist der Internationalität, Innovation und Kooperation der alten Hofkapelle von Carl Theodor neu zu erschließen. Was gerade in den aktuellen, manchmal niederschmetternd üblen Zeiten eine großartige Sache ist. Nun kommen die

...