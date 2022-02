Skurrile Clowns beherrschen die Unterwelt

Wer auf der Bühne etwas darstellen möchte, verwendet in der Regel Dialoge. Die Company Yllana dagegen beweist, dass man auf Sprache getrost verzichten kann. Bis auf wenige Worte kommunizieren die Akteure mit unverständlichem Gemurmel, Gesten, Interaktion mit dem Publikum und erstaunlich akkuraten Gesichtsausdrücken. Dem Ensemble gelingt es mit Pantomime, akustischer Unterstützung und Musik eine komplette Handlung zu erzählen. Mit ihrer schwarzen Komödie „Mafia“ gastiert das spanische Quartett seit Donnerstag im Ludwigshafener Pfalzbau. Am Freitagabend führen Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado und Jony Elías das schräge Stück auf der Kleinen Bühne zum dritten und letzten Mal auf.

Eine Gruppe erbarmungsloser GaGster bedroht die Menschheit mit skrupellosen Lachsalven: Abgetrennte Gliedmaßen sind ebenso an der Tagesordnung wie rote, quietschende Clownsnasen, die bei Mordopfern gefunden werden. Es wird gemetzelt, geballert, geblödelt, getanzt. Die Mafiosi sind in diesem Fall keine Antihelden der Unterwelt. Stattdessen tragen Elemente aus Slapstick und Film Noir, wie etwa Rückblicke, das Geschehen.

Verrückte Clowns halten die Polizei in Schach. © Company Yllana

Das Publikum lacht bei dem rund 90-minütigen Theaterstück außerordentlich viel. Vier groteske Clownsmaskenträger, die eher skurril als böse wirken, halten die Cops in Schach. Diese sind in Sachen Dilettantismus kaum zu übertreffen. Stolz präsentieren sie ihre Polizeimarke. Gleichzeitig entpuppen sie sich als Amateure, bei denen auch zuweilen geniale Einfälle im Chaos enden. Bei der Spurensicherung nutzen die Beamten die Kamera lieber, um ein Selfie mit dem Toten zu machen. Der gehörnte Polizeichef (Dorado) weiß nichts von den amourösen Nebenaktivitäten seiner Gattin. Und bevor sie als Elektriker (Elías) und Femme Fatale im roten Abendkleid (Cao) bei den kriminellen Clowns als Undercoveragenten eingeschleust werden, nutzen die beiden den Kleiderwechsel für einen Strip, der alles andere als erotisch wirkt. Bei einem Drogenfund konsumieren sie mehr oder weniger beabsichtigt illegale Substanzen, was bei einem der Beamten (Fernández) schließlich fatale Folgen hat.

Rasant bewegt sich die packende Dramaturgie, die vor satirischen Augenblicken nur so strotzt, in perfekt choreografierten Szenen voran. Selbst das Blutvergießen wird humoristisch dargestellt, um sensiblere Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ekel zu schützen. Stattdessen gewinnt die Spaßkomponente.

Doch „Mafia“ dient nicht nur der Belustigung. Die Spanier lassen auch Gesellschaftskritik nicht außen vor. Geschickt entlarven und persiflieren sie die Machenschaften der vermeintlichen guten Institutionen. Den Polizisten wird angekreidet, dem schnöden Mammon gegenüber nicht immun zu sein. Auch der Kirche wird ein Hang zur Korruption, aber auch Scheinheiligkeit nachgesagt. Und so fragt sich der geneigte Besucher schließlich, wer in diesem raffiniert miteinander verwobenen Spiel um Macht am Ende wirklich der Gute und wer der Böse ist.