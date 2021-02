Das nächste Online-Konzert im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis steht ganz im Zeichen swingender Sinti-Musik: Clubchef Thomas Siffling präsentiert am Freitag, 29. Januar, um 20 Uhr, das Gismo Graf Trio. Das Trio des Gitarrenvirtuosen, das durch Joschi Graf (Rhythmusgitarre) und Joel Locher (Bass) komplettiert wird, verspricht temperamentvollen Jazz in der Tradition von Django Reinhardt. Aber dieses Trio öffnet sich auch modernen Einflüssen gegenüber. Flamenco-Elemente, Latin-Rhythmen und durchaus auch poppige Anklänge finden ihren Platz in den hochvirtuosen Soli des 28-jährigen Griffbrett-Virtuosen Gismo Graf. Der spielt auch schon mal Stücke von Amy Winehouse, Michael Jackson oder Chick Corea. Karten sind ab 18 Euro erhältlich. gespi

Info: Tickets unter: ellalouis.online