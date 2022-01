Singer-Songwriterin Henny Herz bei KulturGut

Das KulturGut-Festival dieser Redaktion will junge Kreative in Zeiten der Coronakrise unterstützen. Zugleich bietet es seinem Streaming-Publikum eine hervorragende Gelegenheit, sich eine Übersicht über die bemerkenswerte Bandbreite und Schaffenskraft der Künstlerinnen und Künstler in der Rhein-Neckar-Region zu verschaffen. Und eine darf dabei ganz sicher nicht fehlen: die Wahl-Mannheimerin Henny Herz, Sängerin und Songschreiberin. Deren Musik entzieht sich auf gewinnende Weise schlichten Eindeutigkeiten; sie glüht und resoniert in einem Zwischenraum, in dem sich Jazz-Anklänge in fein gesponnenes Elegie-Garn hüllen, in dem sich Pop und Chanson am Meeresufer verabreden, um sich gemeinsam den Sonnenuntergang anzusehen.

Das lässt sich auch zuhause nachhören, und zwar auf ihrem 2019 erschienen, unbedingt empfehlenswerten Debütalbum „Back Into Space“. Und dem soll bald ein Nachfolger ins Haus stehen, wie die 29-jährige Popakademikerin erzählt. Der neue Langspieler ist bereits eingespielt, muss noch gemastert, also abschließend bearbeitet werden.

Die Musik liegt in der Familie

Daneben sollen dieses Jahr noch Live-Videos, die ersten Singles und schließlich im Herbst die Platte selbst erscheinen, die dann wieder – wie schon der Vorgänger – auch auf Vinyl erhältlich sein werde. Aufgenommen hat Henny Herz das neue Album mit ihrer erprobten „Herzband“: Nicholas Stampf (Schlagzeug, Tasten) und Tobi Schmitt (Bass) sowie Lukas Klotzbach (Gitarre). „Die Sachen sind sehr live entstanden, und das hört man eben“, berichtet die Sängerin und Gitarristin von der Produktion. „Bei einem Song haben wir sogar den allerersten Take genommen“ – gewissermaßen den ersten Einspiel-Versuch – „weil wir gemerkt haben: Da war der Zauber drin.“ In welcher Konstellation sie Anfang Februar beim KulturGut-Festival im Mannheimer Schatzkistl spielen wird, sei noch offen, aber wahrscheinlich werde es ein Duo-Auftritt mit Bassist Tobi Schmitt sein.

Ein Blick zurück: 1992 wurde Henny Herz in München in eine musikalische Familie geboren – ihre Eltern sind beide Berufsmusiker, dementsprechend „war das ganz logisch, dass ich früh angefangen habe mit Klavierspielen“, erzählt sie. Es folgten: musisches Gymnasium, Klavier- und Gesangsstunden, neben Klassik- hatte sie auch Jazz-Unterricht und war im Gospelchor. Herz hat sich mithin „in jede Richtung quasi ausprobiert“, wie sie sagt.

Der Weg führte sie nach Mannheim

Sie entschied sich gegen ein klassisches Gesangsstudium, weil sie merkte, „dass ich mich da nicht so ausdrücken kann, wie ich es in eigenen Songs kann“. Stattdessen gründete Henny Herz eine Band, mit ihrer Schwester damals, um ihre eigene Musik auf die Bühne zu bringen. Parallel dazu studierte sie in München Theater- und Literaturwissenschaft sowie Philosophie. Dann unternahm sie allein eine Reise nach Australien und durch die USA, besuchte dabei Musikmetropolen wie New Orleans. „Das war auch eine sehr prägende Zeit“, erinnert sich Henny Herz, in der sie sich viel mit Leuten vernetzt und gemeinsam Musik gemacht habe.

Zurückgekehrt, begann Herz im September 2018 ihr Masterstudium an der Mannheimer Popakademie, das sie nun diesen Februar abschließen wird. Man darf nur hoffen, dass Henny Herz der Region auch nach dem Studienende erhalten bleiben wird.