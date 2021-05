Sieben Deutsche nominiert

Unter den 14 Teilnehmern am Wettbewerb um den Bachmann-Preis sind sieben Autoren aus Deutschland. Sie werden vom 16. bis 20. Juni bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt die Jury zu überzeugen versuchen. Wie im Vorjahr lesen die Teilnehmer via Video und sind bei der Diskussion ihrer Texte zugeschaltet. „Die Bedingungen sind schwierig, aber der Ingeborg-Bachmann-Preis ist eine international hochgeachtete Kulturveranstaltung und der ORF wird dem Literaturpublikum so wie im Vorjahr dieses Ereignis auf einer großen medialen Bühne präsentieren“, sagte Intendant Alexander Wrabetz am Donnerstag.

AdUnit urban-intext1

Aus Deutschland kommen die Heike Geißler, Timon Karl Kaleyta, Necati Öziri sowie Anna Prizkau, die in Moskau geboren wurde. Die Riege der deutschen Teilnehmer komplettieren Nadine Schneider, Leander Steinkopf und Dana Vowinckel. Der Ingeborg-Bachmann-Preis ist mit 25 000 Euro dotiert. dpa