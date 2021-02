Die Autorin Ingrid Noll wurde 1935 in Shanghai geboren, in Bonn studierte sie Kunstgeschichte und Germanistik, brach das Studium aber ab, als ihr Vater starb. Ernsthaft zu schreiben begann die in Weinheim an der Bergstraße lebende Ehefrau eines Arztes erst, als ihre drei Kinder aus dem Haus waren.

Mit ironischen Noten versehene, eigenwillige Kriminalromane wurden zu Ingrid Nolls Markenzeichen. Mit Titeln wie „Der Hahn ist tot“ oder „Die Apothekerin“ erzielte sie in den 1990er Jahren hohe Auflagen. Einige ihrer Bücher wurden auch verfilmt.

Im vergangenen Jahr erschien ihre Kurzprosasammlung „In Liebe Dein Karl“ (Diogenes Verlag, 323 Seiten, 24 Euro). Ihr jüngster Roman trägt den Titel „Kein Feuer kann brennen so heiß“ (Diogenes Verlag, Zürich. 293 Seiten, 24 Euro). tog