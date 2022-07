Durch die Höfe des Felina Areals in der Neckarstadt zieht es zum Spielort der Theaterakademie, deutlich erkennbar an einem allerliebsten gemalten Himmelsprospekt, echtem Sand und Liegestühlen. So etwas Unnötiges wie eine Bühne braucht es eher nicht, wenn die Studierenden des 4. und 5. Semesters der Mannheimer Theaterakademie sich dem großen William Shakespeare und seiner Komödie nähern, was

...