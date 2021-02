  S’geht widda „nauszus“!

Ahh, härrlisch! Laue Liftschä wehä, die Temparadurä sinn gschdiggä unn die Clara, also die Sunn, hodd sisch a schunn ørdäntlisch bliggä lossä. So løngsøm wärd’s! Hierzulønd hamma dodefir än herrlischä Ausdruck, der die Rischtung gønz klar vorgibt: Es geht „nauszus“! Unn somit a uffwärts, hoffändlisch.

Iwwa des schänä Wärdschä hawwisch schunnämol gschriwwä, dess iss wohr. Dess macht mir awwa nix, dänn „nauszus“ kehrt zu moinä persänlischä Lieblingswärda. Vunn Eirä schproochlischä Lieblingä unsara Muddaschprooch, diedama zugschiggt habt, iss dønn am Møndaag widda in de Zeidung zu lesä. Heit iss moi geliebdäs „nauszus!“ drø, dess, wønnda misch froogt, imma ä Ausrufäzeischä als Hoffnungsschimmer braucht.

Mønnschä, unn do hodds unna Lesa schunn Diskussiønä gewwä, sage eher „rauszus“, wass a in Ørdnung iss, mir persänlisch awwa näd so vunn de Zung geht. Falsch isses desdäwegä freilisch nädd, jedda rädd ewä, wieäm de Schnawwl gewachsä iss.

Dess Drollischä øn „nauszus“ iss, dass es do ganädd ubädingt waam odda frihlingshaft soi muss. Aa wønn scharfä Windä dursch die Kurpalz wehä und de Friehling soi blaues Bønd noch nädd fladderä lossd: Nauszus geht’s trotzdem, weil’s ewä länga hell iss. Weil hier unn do wass Grienäs uffblitzt. Unn unnsa gudi Induschtrie-Luft gønz onnaschda rieschd. Nooch Schoklaad, Bier, Kokkosfett, Zellschdoff, Grillfleesch unn Seefäpulva rieschds jo do s’gonz Johr. Alla dønn, geht jetz mol naus – unn nämmt ä Naas voll „Nauszus“!

mannheimer-morgen.de/kall, Kontakt: kall@mamo.de