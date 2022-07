Seiner Sprache treu geblieben

Über die Dirigentenlaufbahn ist Hans Vogt zu einem der wichtigen Komponisten des vorigen Jahrhunderts geworden. Was er an Werken hinterließ, müsse den Vergleich mit etablierten Größen seiner Zeit wie Béla Bártok, Paul Hindemith, Igor Strawinsky, Hans Werner Henze oder Witold Lutoslawski nicht scheuen. So jedenfalls urteilt sein ehemaliger Schüler Claus Meissner, promovierter Jurist, zuletzt

...