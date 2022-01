Schwule Filmtage im Cinema Quadrat

Zum 26. Mal finden im Cinema Quadrat Mannheim die Schwulen Filmtage statt. In einem coronabedingt reduzierten Programm zeigt das kommunale Kino vom 3. bis 9. Februar „die fünf besten schwulen Filme der letzten Zeit – für schwul, hetero und alles dazwischen“, teilt das Haus mit. Vom prallen Leben in Rom und New York bis in die kanadische oder griechische Provinz, von Trauer und Verlust bis Lebensfreude und Gemeinschaft biete das Programm „vielfältige Filmerlebnisse mit verschiedenen Genres, Themen und Stimmungen“. Zur Eröffnung mit dem Film „Jump, Darling“ um einen Drag-Performer am Donnerstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr gibt es für alle Besucher ein Glas Sekt. red

