Zum 27. Mal finden vom 2. bis 8. Februar im Cinema Quadrat „Schwule Filmtage“ statt. Nach einer Mitteilung des Mannheimer kommunalen Kinos im Quadrat K 1 werden dabei aktuelle Filme gezeigt, die einen Überblick über das schwule Filmschaffen in aller Welt eröffnen. Zum Auftakt läuft der Film „Poppy Field“; er führe in ein Kino in Rumänien, wo homophobe Fanatiker wüten und einen schwulen Polizisten in schweren Konflikt bringen.

Unter den ausgewählten Filmen ist auch das Dokudrama „Das Ende des Schweigens“ über die Frankfurter Homosexuellenprozesse der Jahre 1950/51, die den Anfang der juristischen Schwulenverfolgung nach Paragraf 175 in der Bundesrepublik markieren. Die Veranstalter versprechen Filme „für schwul, hetero und alles dazwischen“. Infos, Kartenreservierung und -verkauf unter www.cinema-quadrat.de tog