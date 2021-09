Fast die Hälfte der für das Frühjahr dieses Jahres geplanten Veranstaltungen wollen die Schwetzinger SWR Festspiele nun vom 15. bis 31. Oktober nachholen. In dieser Zeit sollen 19 der 45 Veranstaltungen über die Bühne gehen. Das teilte das Festspielbüro am Donnerstag mit. Der Vorverkauf beginnt demnach am Montag, den 13. September. „Glücklicherweise waren wir diesmal nach der Absage der

...