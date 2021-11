Schwerer Ernst, opaker Klang

Nein. Es ist nicht der Klavierstimmer, der da in oranger Mütze, grünem Pulli und grauer Schlabberhose am Flügel sitzt und versonnen melancholische Akkorde spielt. Sondern der Maestro persönlich. Es wirkt, als spiele sich Ivo Pogorelich vor seinem kurz bevorstehenden Auftritt in Trance. Er ist nicht ansprechbar, weder von Besuchern, noch von der Konzertmanagerin, die ihn zwei Mal von der Bühne bittet. Dort am Flügel bleibt er sitzen, selbst als die ersten Orchestermusiker damit beginnen, ihre Instrumente zu stimmen. Kurz vor offiziellem Konzertbeginn tritt er dann ab. Unwillig, unverstanden, einsam.

Solche Eskapaden passen zu dem als Exzentriker beleumundeten gebürtigen Serben, den schon früh ein Geniekult umgab. Und tatsächlich wirkt seine Erscheinung – für das Konzert hat er sich inzwischen einen Frack angelegt – geradezu numinos. Langsam, fast schleichend, nimmt er den kurzen Weg zum Flügel, ein wenig wie ein buddhistischer Mönch – der erste Ton wie der Auftakt zu einem Ritual.

Chopins zweites Klavierkonzert spielt Pogorelich nicht auswendig. Ein junger Mann dient mit dem Umblättern der Noten und muss sich prompt eine unfreundliche Geste gefallen lassen, nachdem das Blättern eine Falte in der Seite hinterlassen hat.

Pogorelichs steife Körperhaltung verrät absoluten Kontrollwillen. Und tatsächlich meistert er seinen Klavierpart verlässlich, mit bestechender Virtuosität und struktureller Durchdringung. Während er in den ornamentierten Trillerpassagen die Töne flirren lässt, bringt die überbetonte Akzentuierung wunderlichen Eigensinn zum Vorschein. Dieser Chopin ist von schwerem Ernst getragen und von geradezu opaker Klangbildlichkeit gezeichnet. Was dabei fehlt, ist die spielerische Noblesse, die schwärmerische Poesie, das melancholische Schweben. Pogorelich macht aus allem ein Zeremoniell.

Auch das Kammerorchester Basel hält sich in der Begleitung vornehm zurück. Ihre wahren Qualitäten demonstrieren die Schweizer mit zwei Werken Felix Mendelssohn Bartholdys: der Konzertouvertüre „Das Märchen von der schönen Melusine“ und dessen erster Sinfonie c-Moll.

Von warmem Bläserklang – allen voran die Hörner – umschmeichelt, setzen die Streicher der schönen Melusine durch blitzartige Attacken zu. Immer wieder sind es Flöten, Fagott und Klarinette, die die liebliche Idylle beschwören, während die Trompete mit den bissigen Streichern kollaboriert. Am Ende lassen sich freilich auch sie von der idyllischen Stimmung einholen. Das alles ist mit Schwung und Esprit gespielt – lebendig pulsierende Musik.

Unter der Leitung von Konzertmeister Daniel Bard zeigt das Kammerorchester auch bei Mendelssohns Erster einen beherzten Zugriff. Bläser und Geiger musizieren im Stehen. Mitreißend, pointiert und spannungsvoll wird das konfliktreiche Aufeinandertreffen zweier verwandter Tonarten – c-Moll und Es-Dur – inszeniert. Eine Polka von Witold Lutoslawski vervollkommnet den begeisternden Eindruck.