Schwarz ist unverändert reizvoll

Ihre letzte Platte wurde leider im Corona-Vakuum veröffentlicht. An eine Werbe-Tour war nicht zu denken. Die gibt es erst jetzt, mit immerhin zweijähriger Verspätung. Beim Konzert in Mannheim kommen noch ein paar Minuten obendrauf, Zara McFarlane und die Band lassen sich Zeit. Auf Nachzügler müssten sie in der Alten Feuerwache keine Rücksicht nehmen – ein paar Dutzend Zuhörer verlieren sich im Saal.

Aber wer nicht gekommen ist, verpasst etwas: „Songs Of An Unknown Tongue“. Wir übersetzen diesen Album-Titel frei: „Lieder von ungewohnter Herkunft“. Zur Erklärung muss man sich McFarlanes Vita zuwenden: Sie ist in einer etwas rauen Wohngegend am Rand von London aufgewachsen, um die Ecke soll das Hauptquartier der BNP gewesen sein, wo sich der (allzu) nationalbewusste weiße Mann zuhause fühlen durfte. Doch McFarlanes Eltern stammen aus Jamaika, und sie hat sich ihrer kulturellen Herkunft immer stärker zugewandt und Ahnenforschung im Bereich der Kunst betrieben. In der frühen Folkmusik und ihren rituellen Rhythmen fand sie in den letzten Jahren Anregungen, die schon lange vor dem Reggae in Jamaika da waren. Die Sängerin amalgamiert sie mit dem Pop von heute. Jazz ist dabei etwas in den Hintergrund getreten.

Jazzige Reggae-Adaptionen

Eine ihrer eher neuen Nummern heißt „Black Treasure“, und sie gibt darin ein selbstbewusstes Statement ab, auch was die äußere Erscheinung angeht: Anschauen erlaubt, aber Berühren streng verboten! Es ist eine aktualisierte Lesart der alten Formel „Black Is Beautiful“. Der Nachdruck ihres Vortrags ist fast nicht zu steigern. Schon der Stimmumfang McFarlanes ist enorm, sie kann die häufig selbstverfassten Songs in völlig unterschiedlichen Registern singen und gebietet über soulig angeraute Tiefen ebenso wie über schwindelfrei durchpflügte Höhen – die auch mit imposanter Durchschlagskraft hervorschießen.

Die Reggae-Adaptionen, teilweise von Klassikern wie Junior Marvin, sind von seltener Brillanz. Bisweilen jazzig, manchmal wurzelecht. Auch dann packt McFarlane noch ein paar fast Operndiven-hafte Stimmeinlagen auf den (Off-) Beat. In der Band sticht Alistair MacSween heraus, der Mann für alle Tasten. Er lässt Elektronik-Nebel aufsteigen oder auch ein Modern-Jazz-Klaviersolo um tausend Ecken kommen.