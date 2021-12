Ihr Debütroman „Nervous Conditions“ machte sie in den 1990er Jahren berühmt, und auch hierzulande erschien das Buch damals in mehreren Auflagen, unter dem Titel „Preis der Freiheit“. In jenen Jahren studierte die Autorin, Tsitsi Dangarembga, Film in Berlin. Nun erschien ihr Debüt als Auftakt einer Trilogie ebenso wieder auf Deutsch unter dem neuen Titel „Aufbrechen“ wie auch ihr jüngster Roman

...