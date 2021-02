  Schneid’, Schlei unn Räschbeckt

Kultur Isch geh zu de Krippo!

Guckt Ihr a so gern Krimi wie isch, Ihr Leit? Do habbt da grad Gligg, dänn ehrlisch gsacht, kummt jo bald nix mehr ønnares im Färnseh. Uffäm änä Kanal, kwatschäsä in änarä Dur, uff de onnarä sinnse øm schießä, fafolgä, verheerä odda ga obduzierä. Wie gsacht, isch seh’s gärn, also liewa wie’s Gekwatschä vunn de ewisch gleischä Eiakepp. Awwa graad, weil allä Owend, uff zisch Senda än Krimi laaft, fallt ma do als wass uff... Unn isch kønn Eisch saagä: Wønn isch nochämol uff die Welt kumm, dønn geh isch zu dä Krippo! {element} Nädd weil isch so gärn Blut seh odda dursch Hinnaheef dennä Schdrømer noochrennä will. Ah nädd, weil isch so gern neschdäløng im Dienschdwaagä ohne Schtøndheizung vor irgendwelsche Hausdierä mutmaaßlischä Fabrescha observierä deed. Unn geh ma fort midd dennä Fafolgungsjagde egal ob zu Fuß odda middem Audo. Also isch, dess gewwisch offä zu, deed blooß wegä dämm Geld zu de Krippo wollä! Die missä do nämlisch ä schänes Geld fadiene, soviel schdeht feschd. Habbda Eisch schunn mol dennä ihr Wohnungä unn Heisa øgeguckt, hä? Wie so än Hauptkommissar, noch däzu gschiedä unn zwee Kinna, alläschdehend residiert – do fallda nix me oi! Egal ob Berlin, Malmö, Köln, Ystadt, Ludwigshafä, Genua, Leipzisch, Hømburg, Bozen odda Sylt: än Traum! Trotz Alimendä: Siwwä Zimma Altbau midd Schduck, Induschtrie-Lofts, so groß wie ä Schdrooßebøhn-Deppo, Pänthaus midd zweehunnerd Kwadratmeeda, Willä midd Fenschda biss uff de Boddä, nadierlisch midd Meerblick! Dess lossd mehrarä Schließ zu: Entwedda isch hab bei dännä Besoldungsgruppä im TVÖD falsch noochgeguckt. Odda s’iss kriminelli Kohlä im Schpiel, ihr guggt jo Krimis unn wissd schunn: Drogebarønä, Schmiergeld unnsoweida. Odda die hawwä alla Famieda, die nädd wegä Zaschda, sunnern bloß aus Menschäfroindlischkeit famiedä. S’iss unwahrschoinlisch, awwa jo a egal – denn wie dämm a sei: Glaabt ma, im neggschdä Lewä geh isch zu de Bolizei! Zum Kall: morgenweb.de/kall Kontakt: kall@mamo.de

