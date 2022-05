Schmerzlicher Verlust der Lebenswärme

Schön ist diese Welt nicht. Aber hat sie überhaupt jemals über längere Zeiträume hinweg ein harmonisches Bild geboten? Schließlich haben die Erdenbewohner sich untereinander, aber auch diesem wunderbaren Planeten immer wieder Verletzungen zugefügt. Davon berichtet – indirekt mit den Begriffen einer poetisch-erzählerischen Sprache – der hochpolitische und assoziationsreiche Text „Septembren“ des französischen Autors Philippe Malone. Die darin angesprochenen Ereignisse reichen vom Aufstand der Palästinenser 1970 in Jordanien („Schwarzer September“) bis zu den Terror-Anschlägen auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001. Aktuell könnte man den Krieg in der Ukraine hinzufügen, denn die von Bestialität befleckten Worte sind offenbar zeitlos.

Auf Initiative der „Galerie im Tulla“, eine auch jenseits der regionalen Grenzen bekannte Einrichtung der Mannheimer Tulla-Realschule, haben nun Corinna Harfouch und Kathleen Morgeneyer im Schauspielhaus des Nationaltheaters diesen Streifzug durch die vielfältigen Angst- und Leidenszonen des Menschen vorgetragen. Schwarz gekleidet stehen sie vor Notenständern und nähern sich sprechend einem Text, in dem sich die Beschreibungen kriegerischer Grausamkeiten und die dadurch ausgelösten gefühlsbezogenen Reflexionen eindringlich überschneiden. Eine Horizont- und Bewusstseinserweiterung, die über Helge Leibergs Live-Malerei und die elektronisch erzeugten Klänge von Hannes Gwisdek zusätzlich deutende Impulse erhält.

Ein Kind erwacht. Bei Anbruch des Tages verlässt es die wärmende Bettdecke, steigt über die Körper seiner angeblich schlafenden Brüder, „zitternd betrachtet es sie im Schatten ihre Hemden Leichentücher über den Kämmen aus Knochen“. So beginnt Malones Poem. Die Wirklichkeit, in die sich später das Kind ballspielend hineinbewegt, bietet keine tröstlichen Gewissheiten, sondern Orte des Grauens, Ruinen einer vom Krieg zerstörten Stadt. Am Ende ist das Kind, konfrontiert mit all der Gewalt, innerhalb eines Tages erwachsen geworden. Es legt sich einen Sprengstoffgürtel um und trägt als junger Mann seine wütende Ohnmacht in die Welt.

Helge Leiberg, der noch bis 15. Juli mit einer Werkauswahl in der Tulla-Galerie vertreten ist, sitzt vorn im Zuschauerraum, kommentiert zeichnend die in Malones Text beschriebenen Vorgänge. Was er auf eine Bühnenwand projiziert, sind Zeichen einer verformten, zerstörten Realität, bizarre Erinnerungen an eine verlorene Lebenswärme.

Apokalyptische Szenarien

Kathleen Morgeneyer ist zumeist die Klagende, Corinna Harfouch eher die Sachliche. Bewundern muss man beide, weil es ihnen gelingt, den recht sperrigen Text mit seinen mäandernden Sätzen und fehlender Interpunktion dennoch eindringlich und nuancenreich zu vermitteln. Zwischen Trauer und Aggressivität lassen ihre differenzierten Sprechkünste ein fein abgestuftes Theater der Stimmungen entstehen.

Allein das ist aufregend genug, verhindert aber nicht, dass die albtraumhaften Beschreibungen Malones, dieser bedenklich abgeschmolzene Bestand an emotionalen Mitteilungen hin und wieder ermüdet, zumal, wenn die apokalyptischen Untergangsszenarien das Mitleidspotenzial der Zuhörenden überfordern.

