„Das Spielen macht mir immer dann am meisten Spaß, wenn mein Kopf aus ist... und alle... mit offenen Ohren und vollem Herzen dabei sind.“ Was die frisch gekürte Gewinnerin des diesjährigen SWR-Jazzpreises in einem Gespräch mit Julia Neupert am 6. Oktober im SWR sagte, belegt sie eindrücklich während ihres Preisträgerkonzertes bei Enjoy Jazz im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus.

Eva

...