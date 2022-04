Schillerndes Musiktheater

Er ist die längste Haupt- und Geschäftsstraße des New Yorker Stadtteils Manhattan: Der Broadway - nicht gerade eine beschauliche Flaniermeile, aber er birgt das wichtigste Theaterzentrum, in dem die erfolgreichsten Musicals Premiere feiern oder im Off aufgeführt werden. In seiner neuesten Eigenproduktion hat das Ensemble des Mannheimer Capitol zum Gang über den Broadway eingeladen und zusammen mit den professionellen Stargästen Sidonie Smith und Ethan Freeman in die schillernde Welt der Musicals entführt.

Nach seiner Musikshow „Life is like a Song“ und den begeistert aufgenommenen Musiktheatern konnte das Kreativteam um Thorsten Riehle nun eine weitere Eigenproduktion auf die Beine stellen, in der die schönsten Musicalmelodien mit den größten Film-Songs kombiniert wurden. Gerade noch zu Ostern hatten die Ensemblemitglieder Sascha Krebs, Jeannette Friedrich und Sascha Kleinophorst in der Konzertversion des Webber-Musicals „Jesus Christ Superstar“ ihre Stimmen „geölt“, und nun standen sie zusammen mit Jana Maria Gropp den beiden in den USA geborenen und international gefragten Musicalstars Sidonie Smith und Ethan Freeman in Nichts nach. Schnell hatten die versierten Sängerinnen und Sänger das „Saturday Nicht Fever“ entfacht und im gut besetzten ehemaligen Lichtspielhaus mit theatralisch gespielten Duetten aus dem Rock-Musical „Rent“ (Take me or leave me), der selbstbewussten „Elisabeth“ (Wenn ich tanzen will) oder „All for Love“ aus „Die drei Musketiere“ verbreitet.

Stärke der Stargäste

Rockig Hartes traf auf sensible Gefühle, leider oft ohrenbetäubend durchs Mikrofon gesendet und gelegentlich überdeckt von einer fantastischen Band aus Martin Preiser (Klavier), Rainer Dettling (Schlagzeug), Michael Gilb (Saxophon, Querflöte), Sandor Kovacs (Trompete, Flügelhorn), Christof Brill (E-Gitarre) und Christopf Vieregg (Bassgitarre).

Nach der Pause schien aller kraftvolle Einsatz vergessen. Nun durften die Gefühle und die wunderbaren musikalischen Kreationen aus dem „Phantom der Oper“, dem „Tanz der Vampire“ oder den Titelsongs der James Bond Filme offenbart werden. Sie zeigten die wahre Stärke der Stargäste und auch der hauseigenen Sänger und Sängerinnen: Ihre profilierte, variable Stimme, ihr schauspielerisches Talent. Ergreifend senkte sich Ethan Freeman in die „Melodie der Nacht“ (Phantom der Oper) und authentisch zu Whitney Houston gestand Sidonie Smith „I will always love you“ (aus Bodyguard).

Es gab viel Zwischenapplaus und Jubelrufe bis hin zum stehenden Finale.