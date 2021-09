Schauspielerin und Sprecherin Elke Twiesselmann ist tot

Im Drama „Kill Baby“ war sie am Nationaltheater Mannheim (NTM) unlängst noch zu hören, nun ist Elke Twiesselmann in der Nacht zum 28. September gestorben. 94 Jahre wurde sie alt. In den vergangenen Jahren gastierte die Schauspielerin und Sprecherin nicht nur in Mannheim, sondern auch an der Staatsoper Stuttgart, der Württembergischen Landesbühne Esslingen und am Theater Heidelberg. Die Hamburgerin studierte Literatur, Kunstgeschichte und Schauspiel in ihrer Heimatstadt.

Erwähnt wird von Theaterleitern wie Kritikern ihre Charakterstimme. „Ich habe Elke Twiesselmann am Schauspiel Stuttgart kennen- und schätzen gelernt“, sagt Mannheims Schauspielintendant Christian Holtzhauer, noch vor wenigen Wochen habe sein Team Twiesselmann für Tonaufnahmen zu „Kill Baby“ getroffen. Holtzhauer: „Ihre einzigartige Stimme und Sprechkunst ist ein unverzichtbarer und besonders berührender Bestandteil der Aufführung. Sie wird uns als große Schauspielerin, als bis ins hohe Alter hinein neugierige Künstlerin und als ungemein warmherziger Mensch in Erinnerung bleiben.“

Am NTM war Twiesselmann etwa in Federico García Lorcas „Bernarda Albas Haus“, Sibylle Lewitscharoffs „Vor dem Gericht“ sowie zuletzt in Ewald Palmetshofers „Die Unverheiratete“ zu erleben. (Bild: Maks Richter)