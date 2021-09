Schatzkistl zeigt die Komödie „Ehe im Lockdown“

Corona nervt. Und wenn der Platz zuhause dann noch dazu eng ist, zerrt das an der Harmonie. In seiner neuesten Eigenproduktion mit Cynthia Popa und Volker Heymann (er schrieb auch den Text und führt Regie) rollt das Mannheimer Schatzkistl auf amüsante Weise die Bemühungen eines wochenlang aufeinanderhockenden Paares auf, das versucht den Alltag zu meistern.

Zweifellos ist die „Ehe im Lockdown eine gegenseitige Zumutung“ – wie der Titel des Stückes verrät. Ein Paar ist zehn Jahre verheiratet, hat keine nervenden Kinder, nur eine Mutter am Telefon, die in Stimmung gehalten werden soll, damit sie den beiden gnädiglich ihren großen Hof überschreibt. Der Schwiegersohn tritt in seiner unbedachten Art immer wieder ins Fettnäpfchen, die Tochter glättet die Wogen und kommt auf die unmöglichsten Ideen. Sie ist die Kreative, probiert mit Vollkorn-Bratlingen neue Rezepte aus, gibt psychologische Ratschläge , sucht nach gemeinsamen Hobbys, holt alte Urlaubsvideos hervor oder entwickelt You Tube-Programme.

Atheist predigt sich ein

Er liest lieber Zeitung oder trainiert seine Muskeln. Bei den Ideen seiner Frau macht er nur unwillig mit, bis er eine ungeahnte Fähigkeit an sich entdeckt: Da die Schwiegermutter coronabedingt auf ihren sonntäglichen Kirchgang verzichten muss, lässt er sich online auf das Halten einer Predigt und später noch auf eine Striptease-Show ein. Und damit begeistert der völligen Unsinn predigende überzeugte Atheist nicht nur die Schwiegermutter, sondern auch das Publikum. Ein Paradestück des freien Schauspielers und Regisseurs Volker Peymann, während die ausgebildete Musicaldarstellerin Cynthia Popa mit ihren genialen Vorschlägen die Ehe in Schwung hält.

Ein flotter Lockdown-Rap leitet den Szenenwechsel ein und kommentiert das Geschehen dieses heiter lockeren Abends, das nach den letzten tristen und von Veranstaltungen eingeschränkten Monaten zum herzhaften Lachen einlud. cha

