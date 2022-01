Sasa Stanisic liest vor Schülern im Nationaltheater

Mannheim. Zu einem Abend mit Schriftsteller (und ehemaligem Feuergriffel-Stipendiaten) Sasa Stanisic lädt das Mannheimer Nationaltheater am Freitag, 21. Januar, 19.30 Uhr, ins Schauspielhaus ein. „Von ‘Herkunft’ und Zukunft“ will seine Lesung mit anschließendem Gespräch dem Publikum berichten. Die Veranstaltung ist Teil der NTM-Abitur-Vorbereitungsreihe „Schule der praktischen Weisheit“. Sasa Stanisic, der in Heidelberg aufwuchs, gibt Einblick in sein Werk und liest auch aus früheren und unveröffentlichten Texten. Karten kosten zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro und „Last Minute“ für Schüler und Studierende neun Euro.

