Später, wenn Ränke und Ranküne längst stattgefunden haben, wenn das Bochumer Ensemble seine Plätze auf der Bühne und in der ersten Zuschauerreihe nach 80 Spielminuten langsam verlassen hat und im Gläsernen Pfalzbau-Foyer der Pausensekt schon in den voreingeschenkten Gläsern perlt, steht sie da. Sandra Hüller. Einfach so. Nichts passiert. Ist jetzt Pause? Ist das Kunst oder kann ich

...