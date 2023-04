Samuel Koch sagt Shows ab

Der Mannheimer Schauspieler Samuel Koch hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass zahlreiche Auftritte seiner „Schwerelos“ – Tournee abgesagt werden müssen. Darunter befindet sich laut seiner Agentur BB Promotion auch der Termin am 17. Mai 2023 in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Neben München findet nur der Auftritt am Sonntag, 21. Mai, 19 Uhr in der Stuttgarter Liederhalle statt. Karten für die abgesagten Termine können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Das Mitglied des Schauspielensembles am Nationaltheater macht keinen Hehl daraus, dass – wie bei vielen anderen Tourneen – mangelnde Nachfrage der Grund für das Eindampfen der Tournee ist: „Ihr Lieben, als ehemaliger Wettkämpfer weiß ich: Manchmal reicht es nicht zum Sieg, obwohl man alles gegeben hat.“ So sei es leider auch bei „Schwerelos“: „Aufgrund der allgemeinen Kostenexplosionen wurde unsere Produktion immer teurer, während die Zuschauer aus nachvollziehbaren Gründen ihr Geld zusammenhalten und erst sehr kurzfristig entscheiden, ob sie ein Ticket kaufen oder nicht.“ Die Veranstalter bräuchen hingegen Planungssicherheit. Und so entsteht plötzlich eine Lage, die mich sehr traurig macht. In der Mehrzahl der Städte hat der Kartenvorverkauf bis zum Stichtag leider nicht gereicht. Das schmerzt mein Team und mich, die wir unermüdlich für ,Schwerelos’ im Einsatz waren, sehr. jpk