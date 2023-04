Ryan Gosling als gebräunte Ken-Puppe: «Habe gezweifelt»

Las Vegas. Der Schauspieler Ryan Gosling (42, «La La Land») ist skeptisch gewesen, ob er die Rolle des Ken in der «Barbie»-Verfilmung glaubhaft verkörpern kann. Wie unter anderem die Branchen-Nachrichtenseite «The Hollywood Reporter» berichtet, sagte der Star bei der diesjährigen CinemaCon am Dienstag: «Ich habe an meiner Ken-Ergie gezweifelt.» Die Barbie-Darstellerin Margot Robbie (32) und die Regisseurin des Films hätten seine Energie aber schließlich aus ihm herausgezaubert.

Hilfreich dürften auch Maske und Kostüm gewesen sein. Gosling erinnerte sich dem Bericht zufolge: «Auf einmal habe ich meine Haare gebleicht, mir die Beine rasiert, maßgeschneiderte Neon-Outfits getragen und bin mit Rollschuhen am Venice Beach entlanggefahren. Das ist wie ein Fieber über mich gekommen.» Er hätte sich selbst gefragt: «Warum ist da Selbstbräuner auf meinem Bettlaken? Warum trage ich Jacken ohne Shirts darunter? Was passiert da gerade?»

Die Barbie-Puppe kam bisher in Animationsfilmen vor, nicht aber in einem Film mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern. Mitte Juli soll die knallbunte Plastikwelt auf den Leinwänden der Kinos zu sehen sein.