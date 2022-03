Rund 66.000 Euro Förderung für Mannheimer Kulturprojekte

Mannheim. Das Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg fördert das Nationaltheater, die Kunsthalle sowie die Orientalische Musikakademie in Mannheim mit insgesamt 66.010 Euro. Wie die Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei gemeinsam mitteilten, gehen 19.900 Euro an das Projekt „Sprechen wir die Stadt? Partizipation durch Sprache“ des Nationaltheaters. Das Projekt „Stadtzimmer“ der Kunsthalle wird mit 21.120 Euro und das Projekt „Wer ist die OMM“ der Orientalischen Musikakademie mit 24.990 Euro gefördert. Die Mittel sind Teil des baden-württembergischen Förderprogramms „Weiterkommen!“. Unterstützt werden Vorhaben, mit denen „neue Prozesse für mehr Kulturelle Teilhabe angestoßen werden“, heißt es weiter in der Mitteilung der Landtagsabgeordneten vom Donnerstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1