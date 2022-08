Rufus Beck beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark

Mannheim. Rufus Beck ist ein Mann mit vielen Talenten. Seine Vorleser-Stimme ist nicht nur Fans der Harry-Potter-Hörbücher vertraut, als Schauspieler hinterließ er unter anderem als „Waltraud“ in der Filmkomödie „Der bewegte Mann“ prägenden Eindruck, und daneben führte er bei mehreren „Tabaluga“-Musicals Regie. Beim Seebühnenzauber im Luisenpark spielt Beck am Freitag, 12. August, 20 Uhr, Shakespeares „Sommernachtstraum“ – und zwar als „eine musikalische Stand-up-Comedy“.

Das Trio Tango Transit interpretiert dazu mit seinen jazzigen Kompositionen Felix Mendelssohn Bartholdys Musik zum „Sommernachtstraum“. Karten gibt es online bei eventim.de ab 36,50 Euro. Musikalisch geht es auch am Samstag, 13. August, 20 Uhr, auf der Seebühne zu, wenn dort die Tribute-Show „Night Fever“ zu Gast ist. Online-Karten (ab 31,50 Euro) für „Night Fever – The Very Best Of The Bee Gees“ waren zuletzt nicht verfügbar.

