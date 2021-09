Ruf nach staatlicher Unterstützung

Die Kurt Wolff Stiftung fordert angesichts struktureller Veränderungen in der Buch- und Verlagsbranche Unterstützung auf Landes- und Bundesebene. Ein Katalog mit Forderungen umfasst unter anderem die Vergabe einer dauerhaften Verlagsförderung mit Hilfe eines Fonds, der aus Mitteln der Wirtschafts- und Kulturförderung von Bund und Ländern finanziert werde soll, wie die Stiftung am Dienstag in Leipzig mitteilte. Die Unterstützung müsse verschiedenen Bereichen wie etwa Herstellung, Vertrieb und digitaler Entwicklung zugutekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Maßnahmen wie die Schaffung eines Deutschen Verlagspreises, regionale Verlagspreise und der Deutsche Buchhandlungspreis seien wertvoll, reichten aber nicht aus, um die Entwicklungen in der Buch- und Verlagsbranche abzufedern. Eine freiheitliche Demokratie müsse sich noch aktiver für die Vielfalt ihrer Kulturlandschaft einsetzen. epd