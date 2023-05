Rondinone ausgewählt

Ugo Rondinone, in New York lebender Schweizer Künstler, erhält den 15. Robert Jacobsen Preis der Stiftung Würth. Er sei „international einer der bekanntesten Künstler seiner Generation“, teilte die Stiftung am Montag in Künzelsau über den 1964 geborenen Preisträger mit. Die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro dotiert. In zahlreichen Einzelausstellungen unter anderem in London, Paris, Boston, Zürich, Rotterdam und Frankfurt habe man seine Skulpturen, Videoarbeiten und Installationen bereits sehen können, hieß es weiter. Die Arbeiten des Künstlers wiesen „durch Zitate der Kunstgeschichte, Literatur und Popkultur eine immense Dichte auf“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Künstler soll den Preis im Frühjahr 2024 an einem Standort der Sammlung Würth entgegennehmen. Die Auszeichnung erinnert an den 1993 gestorbenen dänischen Bildhauer Robert Jacobsen. epd

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1