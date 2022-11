Roman Trenkel zelebriet Schuberts Liederzyklus in Mannheim

Roman Trekel ist in Mannheim kein Unbekannter. Der Bariton vom Ensemble der Berliner Staatsoper war zuletzt 2019 mit Schuberts „Winterreise“ in Mannheim, just im Florian-Waldeck-Saal der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. Und genau dort und wie vor drei Jahren zelebriert er wieder Schubert – am Dienstagabend den Liedzyklus „Die schöne Müllerin“ des Romantik-Begründers, gemeinsam mit Pianistin

...