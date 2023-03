Roger Waters wehrt sich

Muss eine Stadt einen Musiker in ihrer Halle auftreten lassen, den Kritiker als Antisemiten einstufen und der bei Konzerten einen Ballon in Form eines Schweins mit dem Symbol des Davidsterns aufsteigen lässt? Die rechtlichen Möglichkeiten, Auftritte unliebsamer Künstler abzusagen, sind gering, wie die Debatte um Auftritte von Roger Waters deutlich macht. In allen fünf Städten der im Mai geplanten Deutschlandtournee des 79-Jährigen gibt es Proteste, München und Frankfurt haben konkrete Pläne für Absagen. Waters und sein Team haben angekündigt, notfalls vor Gericht zu ziehen.

Die Stadt München will das Konzert des Pink-Floyd-Mitbegründers am 21. Mai in ihrer Olympiahalle deshalb verhindern und befasst sich damit im Stadtratsplenum am kommenden Mittwoch. Der Magistrat in Frankfurt beschloss bereits im Februar im Einvernehmen mit der Landesregierung, das Konzert am 28. Mai in der Festhalle abzusagen. Beide sind Gesellschafter der Messe und haben diese angewiesen, den Vertrag „unverzüglich aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen“. Das Schreiben gibt es bereits, doch noch liegt es bei den Gesellschaftern zur Freigabe.

Die Gründe, warum die Kommunen Waters ausladen möchten, ähneln sich. Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle nannte den Rockmusiker einen exponierten Unterstützer der BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen), die wegen der Palästinenserpolitik zum Boykott des Staates Israel und seiner Güter aufruft. Zudem habe er sich „pro Putin“, zugunsten des russischen Präsidenten geäußert. Aber kann die öffentliche Hand Auftritte deshalb in ihren Räumen untersagen? Juristen betonen die hohe Stellung der Meinungsfreiheit und verweisen auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Januar 2022 (AZ.: 8 C 35.20).

„Kann Millionen kosten“

Der Kölner Rechtsanwalt Ralf Höcker, der Waters in Deutschland vertritt, wirft den Städten kalkulierten Rechtsbruch vor. Nach aktueller Rechtslage wäre es unrechtmäßig, die Verträge zu kündigen, das sei auch allen bewusst, sagte er. „Hier wird falsch verstandene Symbolpolitik betrieben, die absolut nichts bringt im wichtigen Kampf gegen Antisemitismus, die aber Millionen an Steuergeldern kostet.“ Die Kommunen machten sich schadenersatzpflichtig. Im Fall von Absagen will er vor Gericht ziehen. Das werde weitere enorme Kosten für die Kommunen nach sich ziehen, etwa für Gutachten und Prozesse. dpa