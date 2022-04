Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pop - Mit Publikum singt es sich besser – Frank Turner und seine Band The Sleeping Souls spielen vor mehr als 800 Besuchern in der Halle02 in Heidelberg Rockige Rückkehr an die Lebens-Oberfläche

Sympathischer Profi auf der Bühne: Frank Turner in Heidelberg. © Rinderspacher