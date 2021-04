Richy Müller und Ulrike Folkerts distanzieren sich von #allesdichtmachen

Mannheim. Von den 53 deutschsprachigen Schauspielstars, die am Freitag mit sarkastischen Satire-Statements zu den Corona-Maßnahmen für Aufregung gesorgt hatten, haben mehrere inzwischen ihre Teilnahme an der Video-Aktion #allesdichtmachen bedauert oder relativiert. Ein Teil der Clips wurde zurückgezogen. Die teilweise offenbar völlig überlastete, nicht erreichbare Homepage allesdichtmachen.de ist inzwischen wieder erreichbar und mit einer Stellungnahme versehen. In Schutz genommen und gelobt wurde die Aktion unter anderem von AfD-Chef Jörg Meuthen auf Facebook.

Richy Müller: „Blauäugig“

Die heftigste Kritik war auf den Mannheimer Richy Müller eingeprasselt. Die Bilder, wie er in zwei Tüten atmete, um nicht mit Raumluft in Berührung zu kommen, verstörten viele Corona-Betroffene und Pflegepersonal. Der „Tatort“-Kommissar erklärte im Interview mit dem Nachrichtensender ntv: „Ich musste feststellen, dass mein Video vielen Menschen wehgetan hat, die ich niemals kränken oder veralbern wollte." Der 65-Jährige sagte, seine Mitwirkung sei blauäugig gewesen, besonders weil er einen Corona-Fall in der Familie erlebt habe. Die Aktion habe lediglich auf die Probleme von Kulturschaffenden, Gastronomen und Einzelhändlern aufmerksam machen wollen, die massiv unter den Corona-Maßnahmen leiden.

Müller war von Tatort-Regisseur Dietrich Brüggemann angesprochen worden, mit dem er vertraut zusammenarbeite, ob er bei der Aktion mitmachen wolle. Seinen Videoclip habe er sich aus mehreren Vorschlägen selbst ausgesucht. Er habe ihn zunächst witzig gefunden und selbst aufgenommen. Mittlerweile sei ihm bewusst geworden, „dass diese Tütenaktion auf die Beatmungsgeräte in den Kliniken verweist. Ich fand es absolut unpassend. Beim Drehen - ich habe das Video mit einem Stativ selbst aufgenommen - ist mir das entgangen. Und auch, als ich es privat vorgeführt habe, hat keiner gesagt: ,Hey, das geht ja gar nicht.‘ Dabei bin ich indirekt selbst betroffen. Die Tochter meiner Frau ist mit Anfang 20 zu Beginn der Pandemie an Corona erkrankt. Und sie hatte ein halbes Jahr lang Probleme mit der Atmung.“

Der Schauspieler zeigte sich überrascht von der überwiegend verheerenden Resonanz auf die Aktion, die er aber nachvollziehen könne: „Ich würde nicht sagen, dass es ein Erfolg war. Deshalb distanziere ich mich ja auch, damit es keiner wird."

Ulrike Folkerts: „Naiv genug“

Ulrike Folkerts, Hauptdarstellerin des Ludwigshafener „Tatorts“, sagte: „Die Videos, die entstanden sind, wurden falsch verstanden, sind vielleicht falsch zu verstehen.“ Das schrieb die „Tatort“- Kommissarin am Freitagabend auf Instagram. „Ich habe einen Fehler gemacht, ich war naiv genug zu glauben, mit meinen Kollegeninnen und Kollegen ein gewinnbringendes Gespräch in Gang zu bringen. Das Gegenteil ist passiert.“ Es tue ihr leid, „Menschen verletzt und vor den Kopf gestoßen zu haben“. Die Corona-Maßnahmen seien „absolut richtig“ und sie habe nie „Querdenkern und Rechten Argumente in die Hände“ spielen wollen. „Es ist furchtbar, dass man mir das unterstellt.“ Die Aktion sei „schief gegangen und unverzeihlich“.

Mitinitiator Brüggemann: „Faschistoider Shitstorm“

Im Deutschlandfunk verteidigte Regisseur und Drehbuchautor Dietrich Brüggemann das von ihm mit einer nicht näher benannten Gruppe initiierte Projekt: „Diese Gruppe will mit dem verengten Diskursraum in diesem Land aufräumen, in dem wir ihn packen und schütteln.“ Der kolossale Proteststurm zeige, dass es nötig sei: „Man wird beschimpft in einem Vokabular, das zynisch und menschenverachtend ist. Wenn hier überhaupt jemand rechts ist, dann ist dieser Shitstorm faschistoid.“ In einer Situation wie dieser müsse Kritik wehtun, sagte der „Tatort“-Regisseur, der auch Video-Clips für Judith Holofernes oder Thees Uhlmann gedreht hat: „Wenn man lieb und brav ist, bringt es nichts. Was diese Aktion macht: Sie hält dem besserverdienenden, bessergestellten Medienbürgertum, der Twitterblase, die die ganze Zeit Lockdown fordert, aber völlig übersieht, was mit dem Rest der Gesellschaft passiert, den Spiegel vor.“ Der vorhersehbare Applaus aus der rechten Ecke ficht ihn nicht an: „Auf einmal kommt Applaus von der AfD und plötzlich sagen alle, du bist jetzt rechts. Wenn man damit nur noch den falschen Leuten in die Hände spielt, was ist das für ein Diskurs.“ Er plant, die Debatte um die Pandemie und ihre Folgen noch zu erweitern: „All das muss man satirisch überhöhen, überspitzen und zum Abschuss freigeben.“

Ähnlich klingt ein anonymes Statement, das seit Samstag auf der Homepage allesdichtmachen.de zu finden ist und explizit nicht für alle Mitwirkenden sprechen will. Ursprünglich war unter den 53 Videos nur der lakonische Kommentar „Übrigens: #FCKNZS“ zu lesen gewesen – ein vergeblicher Versuch, sich nicht von Rechts vereinnahmen zu lassen. In der neuen Stellungnahme heißt es unter anderem: „Nicht alle in dieser Gruppe sind Gegner eines wie auch immer gearteten Lockdowns. Einige schon. Aber darum geht es nicht. Wir behaupten auch nicht, es besser zu wissen und auch nicht, dass alle Maßnahmen falsch sind. Es geht nicht um Viren, Zahlen oder Kurven. Es geht um die Art, wie Staat und Bürger interagieren, und um die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen.

Es geht darum, daß Kritik am Lockdown ein legitimer Standpunkt ist, der sich mit Argumenten und Fakten untermauern läßt. Es geht um den Blick auf die Schäden, die die Corona-Maßnahmen auf vielerlei Art anrichten. Es geht darum, daß Kinder und Jugendliche um einen wichtigen Teil ihres Lebens betrogen werden. Es geht darum, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Es geht um eine Rhetorik von „Wir” und „Gemeinsamkeit”, die schon deswegen falsch ist, weil offensichtlich nicht “wir alle” da “gemeinsam” drinstecken, sondern in sehr unterschiedlichem Maße.“

Brüggemanns eigener Clip war am Freitagabend von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt kritisiert worden. Darin sagt der Regisseur: „„Ich meine, nach 75 friedlichen Jahren sind uns doch in Deutschland die Geschichten längst ausgegangen, wir brauchen neue.“ Brüggemann appelliert deshalb an deutsche Politiker mit den Worten: „Lassen Sie es eskalieren! Nur dann haben wir am Ende spannende Filme.“ Solche Vergleiche provozierten eine Diskursverschiebung und legitimierten die Verharmlosung der NS-Verbrecher, sagte der Direktor des Zentrums für politische Bildung, Meron Mendel. Die verbreiteten Clips seien „Geschichtsrevisionismus par excellence“. „Wir haben mehr als genug geschmacklose KZ-Uniformen, Anne-Frank-Vergleiche und Judensterne auf Querdenken-Demos gesehen. Promis, die bei ihrer Kritik jetzt mit NS-Vergleichen operieren, bestärken eine Szene, die ohnehin kaum noch Zurückhaltung kennt“, schrieb die Bildungsstätte via Twitter.

Nicht alle Videos völlig missglückt

Allerdings sind nicht alle der über 50 Video-Clips so missglückt, dass sie völlig missverstanden werden. Lob bekommt zum Beispiel der Auftritt von Hans Zischler, der sich nicht nur von den Corona-Maßnahmen, sondern am Ende auch von sich selbst distanziert. Auch das Video der gebürtigen Mannheimerin Nadine Dubois hat wenig Potenzial, die Gefühle von Betroffenen der Pandemie zu verletzen.