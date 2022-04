Richard Wagner im Berliner Museum

Karl Marx und Richard Wagner sind sich nie begegnet. Nur einmal hat Marx, als er 1876 auf dem Weg zur Kur nach Karlsbad war und bei einer Zwischenstation in Nürnberg kein Zimmer bekommen konnte, sich fürchterlich geärgert, weil die Stadt - wie Marx ätzte - überschwemmt sei von Leuten, „die sich von dort aus zu dem Bayreuther Narrenfest des Staatsmusikanten Wagner begeben wollten.“ Am Kurort angekommen, schreibt Marx an seinen Freund Friedrich Engels: „Allüberall wird man mit der Frage gequält: Was denken Sie von Wagner?“ Marx dachte nichts über Wagner, er war ihm völlig schnuppe. Der Musikgeschmack von Marx war zu konventionell, um die kompositorischen Neuerungen Wagners auch nur ansatzweise erfassen zu können. Auch der notorische Antisemitismus und die in Töne gegossene deutsche Innerlichkeit Wagners waren Marx fremd.

Jetzt endlich dürfen sich die beiden Zeitgenossen, die im gleichen Jahre verstarben (1883) und eine Welt im Umbruch durch ihre revolutionären Gedanken und Gefühle entscheidend mit gestaltet haben, begegnen. Doch sie wollen nicht recht zueinanderfinden. Zwei Stockwerke voneinander getrennt wird mit ungeheurem Aufwand und unzähligen Dokumenten im Deutschen Historischen Museum Leben, Werk und Wirkungsgeschichte der beiden Giganten eingekreist und vermessen. Miteinander ins Gespräch kommen sie nicht. Dass die freigeistigen Gedanken von Marx zu einer diktatorischen Ideologie mutierte, in dessen Namen Millionen Menschen gefoltert und getötet wurden, dass die von Deutschtümelei und Judenfeindlichkeit besudelte Musik Wagners in völkisches Gedankengut und nationalsozialistischen Vernichtungswahn Einlass fand, wabert nebulös durch die Museumsräume. Ausdiskutiert wird es nicht.

Im Februar begann der Ausstellungsmarathon mit „Karl Marx und der Kapitalismus“, jetzt gesellt sich „Richard Wagner und das deutsche Gefühl“ dazu. Doch auch mit über 500 Objekten, Bildern und Fotos, Bücherbergen und Medienstationen bleibt im luftigen Ungefähr, was ein „deutsches Gefühl“ sein und wie man es museal einfangen könnte.

Einzelne Stationen und Kapitel wie „Entfremdung“ und „Zugehörigkeit“, „Eros“ und „Ekel“ sollen helfen, Person und Musik, revolutionäre Töne und krude Kunstpolemik zu sortieren. Schnell begreift man, dass Wagner kaum zu fassen ist und der Wunsch, ihn zu verstehen, nur dem Versuch gleicht, einen Pudding an die Wand zu nageln.

Was wissen wir wirklich über Wagner, wenn wir all die unter Panzer-Glas liegenden Tagebuch-Notizen und Opern-Notenblätter studiert, Auszüge aus seiner ekelhaften antisemitischen Kampfschrift über „Das Judenthum in der Musik“ gelesen und seine verworrenen Thesen über „Die Kunst und die Revolution“ kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen haben? Verstehen wir Wagner besser, wenn wir seine Hausschuhe betrachten oder das alterslose Gesicht seiner Totenmaske?

Auf historischen Fotografien und gemalten Porträts trägt er meist sein Samtbarett auf dem stolzen Schädel und stilisiert sich zur überzeitlichen Ikone. Ein Meister der Selbstvermarktung, der angeblich den Kapitalismus verabscheute und doch gern das Geld reicher Gönner nahm und einen pompösen Lebenswandel pflegte. Um in Bayreuth seinen Musentempel zu bauen, gab er Anleihen aus und bettelte ungeniert beim Bayernkönig. Um seinen Nationalismus zu frönen und seinen Judenhass in Noten zu gießen, kamen ihm die Märchen und Legenden um „Tannhäuser“, „Die Meistersinger“ und die „Nibelungen“ gerade recht. Doch reicht es, sich in einer Nische des Museums niederzulassen und sich ein paar Ausschnitte aus den Bayreuther Aufführungen von Patrice Chéreau und Heiner Müller, Harry Kupfer und Barrie Kosky anzusehen, um das komplexe Geflecht aus musikalischer Versuchung und politischer Verirrung zu kapieren?

Könige und Schlösser

Auf einem Öl-Schinken von August Schmelzkopf hält die deutsche Loreley ihre Wacht am Rhein, auf einem anderen von Hans Thoma wütet Siegfried vor flammend roter Kulisse mit einem derben Hammer. Auf dem Brillenetui von König Ludwig erkennt man Motive aus Wagner-Opern. So werden Mythen geboren, in denen die Wirklichkeit sich zum schönen Schein verflüchtigt.

Die Wahrheit aber kann weh tun. Wie der aus dem Bayreuther Festspielhaus ausrangierte unbequeme Stuhl, auf dem ein mehrstündiger Operngenuss kaum möglich ist. Oder der von Karies zerfressene Backenzahn von Wagner. Er muss ihm ungeheure Schmerzen bereitet haben und mag der Grund gewesen sein für manch wütenden Auftritt und rüpelhafte Verirrung des Genies, der in jungen Jahren auf den Dresdner Barrikaden stand und für die Freiheit kämpfte, um später dann als „Staatsmusikant“ (Marx) zu enden und immer tiefer im Sumpf seiner antisemitischen Tiraden zu versinken. Dass Hitler in „Mein Kampf“ Wagner als Bruder im Geiste feierte und Bayreuth zum Walhalla deutscher Gefühligkeit machte, wird in einem „Epilog“ angedeutet.