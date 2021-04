Rheingau ehrt Duenas

Der Lotto-Förderpreis des Rheingau Musik Festivals (RMF) geht an die spanische Geigerin María Duenas. Die mit 15 000 Euro verbundene Auszeichnung für außergewöhnliche Nachwuchstalente sei „Anerkennung und Ansporn gleichermaßen und soll helfen, den so beschwerlichen Schritt in die Riege der ganz großen Künstler zu meistern“, sagte das Jurymitglied Heinz-Georg Sundermann, Geschäftsführer von Lotto Hessen, am Dienstag. Der Preis soll der 18-Jährigen am 2. Juli bei einem Konzert auf Schloss Johannisberg verliehen werden.

Die in Granada geborene Duenas gehöre zu den „aufregendsten und vielversprechendsten Talenten ihrer Generation“, urteilte die Jury, der unter anderen auch Christoph Eschenbach, Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin, und der Intendant des RMF, Michael Herrmann, angehörten. Die Geigerin begeistere nicht nur durch technische Perfektion und Virtuosität, sondern vor allem durch „musikalische Sensibilität und emotionale Hingabe“. Der Förderpreis ist laut RMF einer der höchstdotierten Nachwuchsförderpreise in Deutschland. epd