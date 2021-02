Ein Gemälde des italienischen Malers Sandro Botticelli (1445-1510) ist bei einer Online-Auktion für 80 Millionen Dollar (etwa 70 Millionen Euro) versteigert worden. Mit Gebühren liege der Gesamtpreis bei 92,2 Millionen Dollar, teilte das Auktionshaus Sotheby’s in New York mit. So viel sei noch nie zuvor bei einer Versteigerung für ein Werk des italienischen Malers bezahlt worden. Wer den Zuschlag für „Young Man Holding a Roundel“ (auf Deutsch bekannt als „ Junger Mann mit Medaillon“) erhielt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. dpa