Reise ins „Puriversum“

Funken-Fontänen steigen auf und der Sound schallt mit gehörigem Druck aus den Lautsprechern, als Pur mit „Keiner will alleine sein“ ihren Auftritt in der Mannheimer SAP Arena starten. Erschienen ist der Song 2020, zur Feier des 40. Bandjubiläums der Deutschpop-Gruppe. Und dann wird es auch schon „Persönlich“, wie das Titelstück zum jüngsten, 17. Pur-Studioalbum heißt, das auch als Namenspate für die aktuelle Konzertreise fungiert, die in Mannheim – wieder einmal – für ein mit 10500 Besucherinnen und Besuchern ausverkauftes Haus sorgt.

„Fünf Jahre hat’s gedauert, endlich wieder auf Hallen-Tour!“, freut sich Sänger Hartmut Engler. „Und dieses Geräusch haben wir so dermaßen, dermaßen heftig vermisst – nämlich euren Applaus“, ruft er dem lautstarken Jubel entgegen.

Fünf Jahre, in denen sich vieles geändert habe, einiges aber nicht: Die Band und ihre Fans sind einander treu geblieben, „und auch das Motto für ein Pur-Konzert hat sich, denke ich, nicht sehr geändert“, meint der 61-Jährige. „Das beschreibt das nächste Lied: ‘Freunde’“. Das Publikum singt den Klassiker – wie so viele andere Hits des Abends auch – beherzt mit, übernimmt die Refrain-Parts teils auch a-cappella. Die Besucherinnen und Besucher sind, so kann man das sagen, ein essenzieller Teil der Show, bilden eine Gemeinschaft mit der Gruppe, sind einander: Freunde.

Es mag sein, dass Pur seit jeher polarisieren. Die einen finden ihre Musik kitschig, zu zuckrig, eskapistisch. Aber man kann der Formation nicht absprechen, dass sie eine klare Handschrift hat – einen Pur-Song kann man unter Hundert anderen sofort identifizieren. Und die Band zeigt Haltung, um noch einmal zum Stichwort „Freunde“ zurückzukehren: Solche wird sich die Formation mit Stücken wie dem dräuend-rockigen „Verschwörer“ in der „Querdenker“-Szene sicher nicht machen. „Ich bin in deinem Kopf drin und du findest mich / Glaubst alle meine Lügen, die Fakten glaubst du nicht“, heißt es darin.

Ungewohnt raue Härte

Auch „Kein Krieg“ erklingt in ungewohnt rauer Härte, während dazu Bildaufnahmen von Diktatoren und Kriegsverheerungen über die Videowand ziehen. Zugleich: „Das ist das eigentlich wirklich Gute an uns Menschen, dass auch in dunklen Zeiten wir unsere hellen Seiten nie vergessen, ob das Solidarität ist oder Menschlichkeit oder gar Liebe“, meint Engler im Anschluss.

In diesem Sinne finden sich freilich auch die charakteristischen Pur-Liebeslieder, die Funkel-Balladen, der Glückstaumel-Pop, die Songs, die mit kindlicher Unbekümmertheit wie durch Pfützen springen im Programm: „Prinzessin“, „Laune“, „Voll sein“, „Abenteuerland“ oder „Ich lieb’ dich“. Und bevor einer „kulturelle Aneignung“ rufen möchte: Nach dem Pur-Hit „Indianer“ weist der Sänger darauf hin, dieses Lied habe „nichts mit dem Schicksal der nordamerikanischen Ureinwohner zu tun, sondern mit Kindheitserinnerungen, unseren Kindheitserinnerung, und die lassen wir uns auch nicht nehmen.“

Den musikalischen Glanzpunkt des Abends setzt die anrührende Klavierballade „Wenn sie diesen Tango hört“: „Das war und das ist und das bleibt“ das Lieblingslied seiner Mutter, berichtet Engler, die vor einigen Jahren verstarb. Sichtlich zeigt er sich vom Publikumsmitgesang und langanhaltenden Applaus danach bewegt.

Viele Gäste mit dabei

Auch einige Gäste kann die Band begrüßen: Zum Abschluss eines Medleys durch „Mein Freund Rüdi“ tritt einmal mehr der darin besungene, mit dem Down-Syndrom lebende langjährige Fan und Freund der Band Rüdi an Englers Mikrofon-Seite. Die US-amerikanische A-capella-Band Naturally 7, die schon das Vorprogramm gestaltet hat, präsentiert ein grooviges Arrangement von „Funkelperlenaugen“ und singt „Allein vor dem Spiegel“ mit.

Ebenfalls dabei: Pop- und Soul-Sängerin Cassandra Steen, die Engler bei „Ist es mein Gesicht“ sowie „Drachen sollen fliegen“ souverän begleitet. Auch das Ensemble des Pur-Musicals „Abenteuerland“, das im Oktober Premiere feiern wird, stellt sich mit einem Kurzauftritt vor.

Nach dem konzertant bestrittenen Finale markiert „Lena“ als letzte Zugabe den Abschluss. Was wir aus diesen zweieinhalb Stunden mitnehmen: Pur spielen nach ihren eigenen Regeln, nehmen ihre Fans dabei mit in ein ganz eigenes „Puriversum“, wenn man so will, das frei von Ironie, von Zynismus, von Resignation ist. Das ist etwas Wert. Und vor dem Hintergrund einer aufreibenden jüngeren Vergangenheit, düsteren Gegenwart und trübseligen Zukunft sind Pur für viele wohl genau die richtige Band, um den Seelengrund ein Stück ins Licht zu tragen.