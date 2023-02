Wie heißt es so schön? Manchmal ist die Kopie besser als das Original. Bei Reiner Kröhnert ist sie auf jeden Fall köstlicher. Der Kabarettist versteht sich aufs Parodieren und Persiflieren - statt schlichtes Imitieren. Seine vorwiegend politische Promi-Parade zur „größten Rettung aller Zeiten“ kommt in der Mannheimer Klapsmühl an. Nicht zum ersten Mal.

Satirisch ausgeleuchtetes

...